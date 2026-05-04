32.4% ръст на цените в Турция през април заради енергийния шок от войната с Иран

Годишната инфлация в Турция се е повишила по-сериозно от очакванията през април, защото ценовият натиск от войната с Иран продължава да влияе на икономиката на южната ни съседка. Годишният ръст на цените се е ускорил до 32.4% през миналия месец от 30.9% през март, по данни на националната статистическа агенция TurkStat, публикувани на 4 май при усреднена прогноза за 31.3 процента. Месечната инфлация е скочила до 4.2% след повишение с 1.94% през март – най-високият месечен отчет за април от 2022 г. насам.

Ханде Шекерджи – главен икономист в Is Portfoy, посочва, че цените на храните и дрехите са се увеличили повече от предвижданията, предупреждавайки, че инфлацията в края на годината може да надхвърли 30 процента. „Вече очаквахме висока инфлация в жилищния сектор и транспорта заради поскъпването на енергията и нарастващите разходи за горива“, отбелязва Шекерджи. И допълва, че понижението на лихвените проценти може да се отложи след юли.

Банковите акции поевтиняха с 2%, което е вероятен знак, че инвеститорите във фирмени ценни книжа очакват лихвите да останат по-високи за по-дълъг период от време. Турските политици по-рано предупредиха пазарните участници за ценови натиск през април и май.

Съответно, централната банка на Турция под ръководството на председателя Фатих Карахан, се въздържа от по-нататъшни намаления на лихвите миналия месец на второ поредно съвещание. Паричният орган посочи като основание геополитическата „несигурност“ и силно колебаещите се цени на енергията, породени от конфликта в Близкия изток.

„Очакваме инфлацията да се успокои през останалата част от годината, но с колеблив път, достигайки 29% до края на 2026-а. Това е с около 0.5 процентни пункта над предишните ни предвиждания след механична актуализация, отразяваща изненадата от 4 май, и с 5.5 процентни пункта по-високо от нашата предвоенна прогноза. Тези числа контрастират с по-оптимистичния очакван диапазон от 15%-21% на Централната банка на Република Турция и междинната цел от 16% за декември.“

Турция, подобно на други развиващи се икономики, внасящи енергия, е силно засегната от войната с Иран, която започна на 28 февруари. Цената на суровия петрол сорт „Брент“ се движеше в близост до 109 долара за барел в сутрешните часове на 4 май.

Сектори, свързани с енергетиката, като транспорт и комунални услуги, бяха сред основните фактори, допринасящи за ценовия натиск през април. Въпреки че турската централна банка запази основната си лихва на 37%, тя на практика поддържа тенденция към затягане, като използва по-скъпия си лихвен процент от 40% за еднодневни кредити от началото на войната.

Еркин Ъшик – главен икономист на QNB Bank в Истанбул, заяви, че централните банкери може да се наложи да преразгледат прогнозите си за инфлацията в тримесечна презентация, насрочена за 14 май. „Ще бъде трудно за централната банка да понижи междубанковия лихвен процент от сегашното му ниво от 40% за доста дълго време“, отбелязва той.