Не отлагай покупката на Kindle

Няма нищо по-хубаво от това да се потопиш в нов Kindle и да видиш как се представя най-новата технология на E Ink дисплеите. За съжаление, тази технология се развива много бавно, което означава, че производителите като Rakuten и Amazon трябва да чакат новите разработки, преди да пуснат нови модели.

При устройствата Kobo на Rakuten нови модели излизат на всеки две-три години. Линията Kindle на Amazon, която държи около 72% от пазара в САЩ, следва подобен ритъм. Последното обновяване на повечето модели беше в края на 2024 г., което означава, че вероятно ще чакаме поне още година за нов Paperwhite.

Това не означава, че Amazon няма да пусне нов модел тази година. Очаква се моделът Scribe (без предно осветление и само черно-бял) да се появи в началото на 2026 година. Но ако чакате нов Kindle специално за четене с надеждата за следващо поколение Carta 1400 дисплей, слуховете сочат, че той може да се появи чак през 2027 година.

С други думи, малко вероятно е да видим нов електронен четец с подобрен екран тази година. Ако обмисляте покупка, най-доброто решение е да го направите сега – текущите модели са най-добрите налични и няма да остареят скоро.

Най-доброто време да купите нова технология е „сега“, защото винаги ще има нещо по-ново на хоризонта. Ако постоянно чакате следващия модел, лесно може да попаднете в безкраен цикъл на отлагане.

Да, новите модели вероятно ще имат подобрения, но те ще бъдат малки и не си струва да чакате години за тях.

Освен това, технологията E Ink не се развива бързо. Например:

някои потребители предпочитат по-стария Carta 1200

въпреки че Carta 1300 е по-бърз, контрастът при 1200 често се харесва повече

С други думи, „по-ново“ не винаги означава „по-добро“.

Рисковете от чакането

Днешната реалност е, че:

технологиите стават по-скъпи

качеството понякога спада

Дори Amazon не е изключение. Например първият цветен Kindle Colorsoft (2024) получи слаби отзиви заради проблеми с качеството на екрана. По-късно компанията направи подобрения, но това показва риска от закупуване на нов продукт веднага след излизането му.

Вместо да чакате бъдещи модели:

по-добре купете доказан продукт сега

ще имате достъп до реални отзиви и тестове

ще избегнете риска от неизпитани технологии

