Андрей Гюров разгледа изтребителите F-16 отблизо и влезе в ролята на пилот

В навечерието на Деня на храбростта и празника на Българската армия – 6 май, премиерът Андрей Гюров посети Трета авиационна база край Граф Игнатиево, съобщиха в официалната фейсбук страница на Министерския съвет.

Премиерът се запозна с хода на реализация на инфраструктурните проекти, които се изпълняват на територията на базата във връзка с експлоатацията на новите изтребители F-16 Block 70.

Той проведе среща с ръководството на базата и поздрави военните по случай професионалния им празник. Гюров разговаря с пилотите на изтребителите F-16 Block 70, които ще участват в тържественото отбелязване на 6 май с демонстриране способностите на авиационната техника.

