Министерството на културата с нов сайт след повече от 3 години работа

Министерството на културата вече има нов сайт. Той се очаква още от 2023 г., когато по време на парламентарен контрол в отговор на въпрос на депутат тогавашният министър на културата от кабинета на Николай Денков/ Мария Габриел – Кръстю Кръстев обяви, че се работи по неговото обновяване. Основните критики срещу сайта тогава бяха, че човек трудно се ориентира в многото информация на него и когато нещо търси, попада първо на най-старите данни, а актуалните се откриват най-трудно.

От публикуваната днес информация става ясно, че досегашният сайт е създаден през 2006 г., а работата по неговото обновяване е започнала през 2023 година.

Новият сайт е създаден с разбирането, че културната политика e жива среда – достъпна, проследима и отворена за участие. Навигацията е оптимизирана, така че потребителите да достигат по-бързо и лесно до ключова информация – програми и възможности за финансиране, нормативни документи, актуални новини и инициативи, пише в информацията на министерството.

Сайтът е разработен с фокус върху потребителското преживяване и отговаря на съвременните стандарти за дигитална достъпност. По този начин Министерството създава по-добри условия за ефективна комуникация с културния сектор, медиите и гражданите.

В следващите дни са възможни отделни неточности или непълноти в съдържанието, свързани с процеса на синхронизация и прехвърляне на информация. Екипът работи активно за тяхното своевременно отстраняване, уверяват от екипа на министър Найден Тодоров.