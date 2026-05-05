РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Министерството на културата с нов сайт след повече от 3 години работа

Министерството на културата

Министерството на културата вече има нов сайт. Той се очаква още от 2023 г., когато по време на парламентарен контрол в отговор на въпрос на депутат тогавашният министър на културата от кабинета на Николай Денков/ Мария Габриел – Кръстю Кръстев обяви, че се работи по неговото обновяване. Основните критики срещу сайта тогава бяха, че човек трудно се ориентира в многото информация на него и когато нещо търси, попада първо на най-старите данни, а актуалните се откриват най-трудно.

От публикуваната днес информация става ясно, че досегашният сайт е създаден през 2006 г., а работата по неговото обновяване е започнала през 2023 година.

Новият сайт е създаден с разбирането, че културната политика e жива среда – достъпна, проследима и отворена за участие. Навигацията е оптимизирана, така че потребителите да достигат по-бързо и лесно до ключова информация – програми и възможности за финансиране, нормативни документи, актуални новини и инициативи, пише в информацията на министерството.

Сайтът е разработен с фокус върху потребителското преживяване и отговаря на съвременните стандарти за дигитална достъпност. По този начин Министерството създава по-добри условия за ефективна комуникация с културния сектор, медиите и гражданите.

В следващите дни са възможни отделни неточности или непълноти в съдържанието, свързани с процеса на синхронизация и прехвърляне на информация. Екипът работи активно за тяхното своевременно отстраняване, уверяват от екипа на министър Найден Тодоров.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Прави ли са синдикалистите, като казват „Цените взеха асансьора, заплатите поеха по стълбите“
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.