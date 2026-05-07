РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Emirates Group отчита рекордни приходи за годината от 41 млрд. долара

Emirates Group

Авиационната корпорация Emirates Group отчете рекордни приходи от 41 милиарда долара за финансовия период 2025-2026 г., според прессъобщение на компанията.

„За финансовата година, приключила на 31 март 2026 г., Emirates Group отчете рекордни приходи от 150.5 милиарда дирхама ОАЕ (41 милиарда долара), което е с 3% повече на годишна база“, се отбелязва в документа.

Освен това, компанията отчете 7% увеличение на печалбата преди данъци до 6.6 милиарда долара за периода, което също е рекорд. Паричните активи са се увеличили с 12% до 16.2 милиарда долара, докато EBITDA (печалбата преди лихви, данъци, амортизация и обезценка) достигна 11.2 милиарда долара.

Приходите и печалбата на Emirates също се увеличиха съответно до 35.7 милиарда долара и 6.2 милиарда долара. Председателят на Emirates шейх Ахмед бин Саид Ал Мактум подчерта, че компанията е постигнала „изключително представяне въпреки предизвикателствата, пред които е изправена през последния месец на финансовата година“. Той изрази надежда, че боевете в региона ще спрат и авиационният пазар ще се стабилизира.

ketaring na poleti na emirates na mezhdunarodnoto letisthe dubaj

Emirates Group е държавната международна авиационна холдингова компания,

базирана в Дубай, с ценрален офис в Гархуд, Дубай, Обединени арабски емирства, близо до международното летище „Дубай“. Emirates Group се състои от dnata, компания за авиационни услуги, предоставяща наземно обслужване на 126 летища, и Emirates, най-голямата авиокомпания в Близкия изток. Emirates лети до над 150 дестинации на шест континента, управлявайки флотилия от над 250 широкофюзелажни самолета.  Авиокомпанията наема над 105 000 служители във всички свои бизнес звена и свързани фирми, което я прави един от най-големите работодатели в Близкия изток. Тя е изцяло собственост на правителството на Дубай, директно под управлението на Investment Corporation of Dubai и като част от Dubai Inc.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Прави ли са синдикалистите, като казват „Цените взеха асансьора, заплатите поеха по стълбите“
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.