Emirates Group отчита рекордни приходи за годината от 41 млрд. долара

Авиационната корпорация Emirates Group отчете рекордни приходи от 41 милиарда долара за финансовия период 2025-2026 г., според прессъобщение на компанията.

„За финансовата година, приключила на 31 март 2026 г., Emirates Group отчете рекордни приходи от 150.5 милиарда дирхама ОАЕ (41 милиарда долара), което е с 3% повече на годишна база“, се отбелязва в документа.

Освен това, компанията отчете 7% увеличение на печалбата преди данъци до 6.6 милиарда долара за периода, което също е рекорд. Паричните активи са се увеличили с 12% до 16.2 милиарда долара, докато EBITDA (печалбата преди лихви, данъци, амортизация и обезценка) достигна 11.2 милиарда долара.

Приходите и печалбата на Emirates също се увеличиха съответно до 35.7 милиарда долара и 6.2 милиарда долара. Председателят на Emirates шейх Ахмед бин Саид Ал Мактум подчерта, че компанията е постигнала „изключително представяне въпреки предизвикателствата, пред които е изправена през последния месец на финансовата година“. Той изрази надежда, че боевете в региона ще спрат и авиационният пазар ще се стабилизира.

Emirates Group е държавната международна авиационна холдингова компания,

базирана в Дубай, с ценрален офис в Гархуд, Дубай, Обединени арабски емирства, близо до международното летище „Дубай“. Emirates Group се състои от dnata, компания за авиационни услуги, предоставяща наземно обслужване на 126 летища, и Emirates, най-голямата авиокомпания в Близкия изток. Emirates лети до над 150 дестинации на шест континента, управлявайки флотилия от над 250 широкофюзелажни самолета. Авиокомпанията наема над 105 000 служители във всички свои бизнес звена и свързани фирми, което я прави един от най-големите работодатели в Близкия изток. Тя е изцяло собственост на правителството на Дубай, директно под управлението на Investment Corporation of Dubai и като част от Dubai Inc.