Sony Music готви многомилиардна сделка за покупката на Recognition Music Group

Sony Music Group води преговори за покупката на Recognition Music Group – компания, която притежава правата върху музиката на някои от най-големите световни звезди като Justin Bieber, Neil Young и Red Hot Chili Peppers.

Ако сделката бъде финализирана, тя ще се нареди сред най-големите сделки в музикалната индустрия тази година. Пазарът на музикални каталози е изключително активен през 2026 г., след като музикалната комания Primary Wave купи Kobalt, а BMG обяви придобиването на Concord.

Все още няма официална информация за стойността на сделката. Според медиите тя може да бъде между 3.5 и 4 млрд. долара, макар че други източници смятат, че реалната цена вероятно ще е по-ниска – около 2 млрд. долара.

Recognition Music Group започва като Hipgnosis Songs през 2018 г., основана от музикалния мениджър Мерк Меркуриадис (Merck Mercuriadis). По време на пандемията компанията става известна с агресивното изкупуване на музикални каталози. Тя плаща 200 млн. долара за правата върху песните на Justin Bieber и сключва сделки с изпълнители като Justin Timberlake, Lindsey Buckingham, Red Hot Chili Peppers и Timbaland.

През 2024 г. инвестиционният гигант Blackstone придобива компанията изцяло, а по-късно тя е преименувана на Recognition Music. Recognition вече работи със Sony Music Group. Миналата година Sony купи част от бизнеса ѝ, а в момента управлява и издателските ѝ права.

Освен Recognition, Blackstone притежава и SESAC – компания за музикални права, която представлява изпълнители като Боб Дилън и Адел.

Сделката показва колко ценни са станали музикалните каталози. Големите компании все по-често инвестират милиарди в правата върху популярни песни, защото те носят стабилни приходи от стрийминг платформи, реклами, филми и социални мрежи.

