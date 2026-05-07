РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Жената, намушкала четирима във Варна, ще бъде настанена в психиатрия

Жената, намушкала четирима във Варна, ще бъде настанена в психиатрия

Варненският окръжен съд реши да остави в ареста 47-годишната литовска гражданка – Арина Илинайте, която намушка с нож 4-ма души пред супермаркет в морската ни столица.

Тя заяви, че не помни как е нападнала хората, призна, че е изпила голямо количество алкохол и допълни, че съжалява. Адвокатът на Арина поиска по-лека мярка за неотклонение и каза, че жената е била лекувана в Литва от биполярно разстройство.

От прокуратурата поискаха обвиняемата да бъде настанена за изследване в психиатрично заведение за 30 дни. Това беше мнението и на присъстващия в залата психиатър. Съдът се съобрази с исканията като предстои жената да бъде настанена за изследване в психиатричното отделение към болницата на затвора в Ловеч.

Арина не възрази да бъде лекувана в психиатрия, като изтъкна, че е останала без пари и без работа, а преди месеци се е оптила да се самоубие.

Мярката за неотклонение може да бъде обжалвана.

Припомняме, че жената нападна с нож трима мъже и една жена в близост до хранителен магазин във Варна. Двама от пострадалите са в реанимацията и са в тежко състояние. Другите двама са освободени без опасност за живота.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Прави ли са синдикалистите, като казват „Цените взеха асансьора, заплатите поеха по стълбите“
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.