Жената, намушкала четирима във Варна, ще бъде настанена в психиатрия

Варненският окръжен съд реши да остави в ареста 47-годишната литовска гражданка – Арина Илинайте, която намушка с нож 4-ма души пред супермаркет в морската ни столица.

Тя заяви, че не помни как е нападнала хората, призна, че е изпила голямо количество алкохол и допълни, че съжалява. Адвокатът на Арина поиска по-лека мярка за неотклонение и каза, че жената е била лекувана в Литва от биполярно разстройство.

От прокуратурата поискаха обвиняемата да бъде настанена за изследване в психиатрично заведение за 30 дни. Това беше мнението и на присъстващия в залата психиатър. Съдът се съобрази с исканията като предстои жената да бъде настанена за изследване в психиатричното отделение към болницата на затвора в Ловеч.

Арина не възрази да бъде лекувана в психиатрия, като изтъкна, че е останала без пари и без работа, а преди месеци се е оптила да се самоубие.

Мярката за неотклонение може да бъде обжалвана.

Припомняме, че жената нападна с нож трима мъже и една жена в близост до хранителен магазин във Варна. Двама от пострадалите са в реанимацията и са в тежко състояние. Другите двама са освободени без опасност за живота.