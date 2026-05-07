Кабинетът предлага ратификация на договора за Европейския механизъм за стабилност

Служебният кабинет предлага ратификация на договора за присъединяване към Европейския механизъм за стабилност, като решението ще бъде внесено в Народното събрание. Това съобщи на брифинг служебният финансов министър Георги Клисурски.

По думите му, присъединяването към механизма е логична стъпка след влизането на България в еврозоната и представлява „най-добрата застраховка“ за финансовата ни стабилност. Министърът отбеляза, че страната ни е закъсняла с процедурата, тъй като новите членки обикновено се присъединяват до три месеца след приемането на еврото.

Европейският механизъм за стабилност е ключов инструмент на Европейския съюз, който предоставя финансова помощ на държави от еврозоната при затруднения или риск от такива, с цел запазване на икономическата стабилност.

Клисурски изрази очакване новият парламент да одобри договора, с което ще бъде завършен процесът по гарантиране на финансовата сигурност на България.

Освен това кабинетът е одобрил и целево финансиране от около 22 млн. евро за изграждане на детски градини в София, Пловдив, Варна и Бургас. Средствата ще бъдат насочени към вече започнати проекти с цел ускоряване на тяхното завършване.

Финансовият министър подчерта, че проблемът с недостига на места в детските градини е най-сериозен именно в тези четири града, където се обучава около една трета от децата в страната и се изплащат всички компенсации за неприети деца. Той изрази надежда, че следващото правителство ще разработи дългосрочна програма за решаването на този проблем.

