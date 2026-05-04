Удължават срока за прием в детските градини до 22 май

От Столична община удължават с две седмици срока за преглед и редакция на кандидатурите за прием в детските градини и ясли. Целта – да се даде възможност на родителите спокойно да преценят избора си, докато се очаква решението на Върховният административен съд по новата Наредба за прием. Новите дати за класиранията са: първото класиране ще е на 22 май 2026 година, второто – на 5 юни, а третото – на 19 юни.

В момента, в който съдът се произнесе, информационната система ще бъде пренастроена съобразно изискванията, ако това се налага.

Към момента информационната система ИСОДЗ продължава да работи по критериите, приети от Столичния общински съвет през март 2026 година. Въпреки че Административен съд София-град спря действието на част от новите правила – тези за адреса, уседналостта и точките за ясла, Столичният общински съвет обжалва това решение и в момента то се разглежда от върховните магистрати.

Решението за изчакване на съдебното произнасяне е продиктувано от стремежа да се избегне риск от двойна промяна на критериите в рамките на броени дни, уточняват от администрацията на кмета Васил Терзиев.

Всяка бърза промяна би принудила родителите да пренареждат желанията си многократно.