Партията на Фараж „Реформирай Обединеното кралство“ печели места в Англия

Първите резултати от местните избори в Англия показват, че „Реформирай Обединеното кралство“ на Найджъл Фараж печели места за сметка на Лейбъристката партия.

Изборите за 136 общински съвета в Англия са най-голямото изпитание за лейбъристите и премиера Киър Стармър след общите избори през 2024 година.

Пълната картина ще стане ясна по-късно през деня, тъй като са преброени само около една трета от гласовете, но вече е ясно, че в общини в Северна Англия и Мидландс „реформаторите“ на Найджъл Фараж печелят места, които досега са били на лейбъристите.

Консервативната партия също губи позиции, но спечели места в някои лондонски общини и в графство Есекс, където беше загубила на предишните местни избори.

В Южна Англия либералдемократите са най-голямото предизвикателство за лейбъристите и консерваторите. Зелената партия също се представя добре на различни места в Англия, а амбицията ѝ е да спечели общини в Лондон, но там резултатите ще излязат по-късно.

До момента като цяло може да се обобщи, че „реформаторите“ печелят около 29% от местата, докато всички останали техни съперници са под 20%.

Резултатите от парламентарните избори в Шотландия и Уелс ще станат ясни в късния следобед, тъй като там няма нощно преброяване. Очакванията в тези две части на Обединеното кралство са за победи на националистите.