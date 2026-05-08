РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Партията на Фараж „Реформирай Обединеното кралство“ печели места в Англия

Партията на Фараж "Реформирай Обединеното кралство" печели места в Англия

Първите резултати от местните избори в Англия показват, че „Реформирай Обединеното кралство“ на Найджъл Фараж печели места за сметка на Лейбъристката партия.

Изборите за 136 общински съвета в Англия са най-голямото изпитание за лейбъристите и премиера Киър Стармър след общите избори през 2024 година.

Пълната картина ще стане ясна по-късно през деня, тъй като са преброени само около една трета от гласовете, но вече е ясно, че в общини в Северна Англия и Мидландс „реформаторите“ на Найджъл Фараж печелят места, които досега са били на лейбъристите.

Консервативната партия също губи позиции, но спечели места в някои лондонски общини и в графство Есекс, където беше загубила на предишните местни избори.

В Южна Англия либералдемократите са най-голямото предизвикателство за лейбъристите и консерваторите. Зелената партия също се представя добре на различни места в Англия, а амбицията ѝ е да спечели общини в Лондон, но там резултатите ще излязат по-късно.

До момента като цяло може да се обобщи, че „реформаторите“ печелят около 29% от местата, докато всички останали техни съперници са под 20%.

Резултатите от парламентарните избори в Шотландия и Уелс ще станат ясни в късния следобед, тъй като там няма нощно преброяване. Очакванията в тези две части на Обединеното кралство са за победи на националистите.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че 52-рото Народно събрание ще има волята да гласува промените в Закона за НСО и да свали охраната за депутати?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.