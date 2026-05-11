Денят по диагонал – 11 май 2026 г.

Няма спор, че нашите политици притежават удивителната способност да откриват топлата вода с ентусиазма на телевизия, която пуска сериал от миналия век, но го рекламира като премиера.

Последната трагикомична разпра дойде с участието на вицепремиера без портфейл Иво Христов в телевизионно интервю на 9 май. Той обясни, че ще отговаря за образованието, културата, спорта и туризма – ресор, който той елегантно обобщи като „човешко развитие“.

Измамници разпращат фишинг SMS-и и съобщения на българите, жертвите са десетки, съобщиха от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП).

Антимафиотите вече са задържали двама души, които са използвали изкуствен интелект в измамите си. Повечето от съобщенията им са изпратени чрез чатове.

И Пеевски твърдеше, че ще управлява четири години, но тезата му беше размазана по паветата, напомня Божидар Божанов.

Персоналните назначения на новата власт поставят много въпроси. Най-внимателно следим за изпълнението на обещаните действия по „демонтаж на модела“.

Само силна опозиция дава шанс на управленията да вършат добра работа.

Бившият главен прокурор Иван Гешев осъди прокуратурата да му изплати 130 000 евро обезщетение за прослужени години в съдебната система.

Софийският градски съд е приел, че Гешев има право на 20 заплати след освобождаването му от поста, въпреки отказа на прокуратурата да му изплати компенсацията.

Доналд Тръмп отхвърли последния ирански отговор на американското предложение за прекратяване на конфликта в района на Ормузкия проток, като го нарече „напълно неприемливо“.

Иран е предал своя отговор чрез пакистански посредници в неделя, съобщиха държавни медии в страната.

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас категорично отхвърли възможността бившият германски канцлер Герхард Шрьодер да бъде посредник от европейска страна в евентуални преговори с Русия.

В отговор на журналистически въпрос дали е готов да участва в мирни преговори с европейците, руският президент Владимир Путин в събота каза, че за него Шрьодер е „за предпочитане“ при воденето на подобен диалог.