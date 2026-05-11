Музиката помага за подобряване на спортните резултати

Ново изследване на University of Jyväskylä показва, че слушането на любима музика по време на тренировка значително повишава издръжливостта. Участниците, които карали колело, докато слушали собствено подбрана музика, успели да тренират почти 20% по-дълго в сравнение с тренировка в тишина без да се чувстват по-изморени в края.

Как е проведено изследването?

В проучването участвали 29 физически активни възрастни, които изпълнили два отделни теста на велоергометър с висока интензивност – около 80% от максималната им мощност.

В единия тест тренирали в тишина.

В другия слушали своя любима музика.

Повечето избрани песни били с темпо между 120 и 140 удара в минута – ритъм, характерен за много тренировъчни плейлисти.

Какви са резултатите?

При слушане на музика участниците карали средно 35,6 минути, докато без музика издържали около 29,8 минути – разлика от почти 6 минути.

Интересното е, че въпреки по-дългото натоварване:

сърдечният ритъм,

нивата на лактат,

и усещането за усилие

били почти еднакви и при двата теста.

Според учените музиката не прави тренировката физически по-лека, а помага на хората да понасят дискомфорта по-дълго.

Защо любимата музика помага?

Водещият изследовател Андрю Дансо обяснява, че правилният плейлист може да направи тежките тренировки по-приятни и по-поносими.

„Любимата музика не променя физическата ви форма, но ви помага да издържите по-дълго при продължително натоварване“, казва той.

Според учените това може да помогне:

за по-добри тренировъчни резултати,

по-лесно спазване на тренировъчен режим,

и повече мотивация за редовна физическа активност.



Изследователите смятат, че музиката може да бъде лесен и напълно безплатен инструмент за подобряване на тренировките както при спортисти, така и при хора, които просто искат да бъдат по-активни.

Проучването е публикувано в Psychology of Sport & Exercise.

