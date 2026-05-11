Уволниха шефа на столичното предприятие „Гробищни паркове“

След проверка на столичния “Инспекторат за противодействие на корупцията” е освободен директорът на предприятието „Гробищни паркове“ Румен Димитров, информират от Столична община. Причината – Димитров е дисциплинарно уволнен поради установени незаконосъобразни практики, незаконосъобразно и непрозрачно разходване на публични средства, неспазване на бюджетната дисциплина, назначаване на лица без необходимото образование и стаж, както и липса на контрол. Проверката е извършена в периода 25 март – 30 април, а докладът е предоставен на Софийската градска прокуратура.

Отдел „Инспекторат за противодействие на корупцията“ е част от новата управленска структура на Столична община и има за цел засилване на вътрешния контрол, превенцията и навременната реакция при съмнения за нередности.

„Когато има установено нарушение на закона, действията са ясни и не подлежат на интерпретация. Контролът трябва да работи и ще работи – без изключения“, коментира кметът на София Васил Терзиев.

Проблемите в предприятието навлязоха в полезрението на общинските съветници още през април 2024 година, когато бе предложено създаването на временна комисия за анализ на дейността му.

