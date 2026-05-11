Зад успехите на Израел не е технологията, а системата, даваща възможност за изява на всеки, смята проф. Ейтан Шамир

Успехите на Израел във военната индустрия не са само въпрос на технология, а на система, която позволява на отделния човек да изрази себе си. С тези думи проф. Ейтан Шамир започна презентацията си в рамките на международния икономически форум: „Моделът „Стартъп нация“ – креативност и предприемачество за ускорен икономически растеж в европейски контекст: примерът на Държавата Израел“. Събитието се проведе в Университета за национално и световно стопанство и освен домакините в неговата организация участваха и Организацията на приятелите на Израел в България „Негев“ и AJC – American Jewish Committee.

Проф. Ейтан Шамир е бивш съветник по националната сигурност към министър-председателя на Израел и автор на множество книги и научни трудове, фокусирани върху военните иновации, висшата военна стратегия и командване. Последната му книга „Изкуството на военните иновации. Уроци от армията на Израел“ съвсем наскоро излезе на български език.

Пред препълнената Аула „Максима“ в УНСС проф. Шамир даде няколко конкретни примера за това, че изявата на личността е гаранция за успех. Първият случай е от прочутата Шестдневна война (5–10 юни 1967 г.), в която Израел нанася превантивен удар и побеждава Египет, Йордания и Сирия.

Проф. Ейтан Шамир разказа, че тогава военните стратези на Израел били раздвоени кога да нанесат изпреварващ удар – знаели, че само той може да им гарантира някакъв успех. Било ясно, че изненадващите удари се нанасят или след залез слънце, или много рано – преди изгрев. Командирите решили да попитат войниците. И тогава един млад войник – на 19 години, чиято задача била да следи поведението на египетските сили, отбелязал, че рано сутрин те облитат чувствителните територии, а след това отиват да закусят. Ето защо според него най-подходящото време за атака било по време на закуска.

Командирите послушали младия войник – атакували в 7.45 часа и с превантивния си удар обезсилили усилията на всички, които искали да завладеят Израел.

Друг пример, който даде проф. Шамир, бе свързан с двама военни от резерва, които работели в Института „Вайсман“ – един от водещите световни центрове за научни изследвания и висше образование. До тяхната помощ се стигнало, след като станало ясно, че Израел не успява да догони Египет, когото Русия снабдява с оръжия.

Двамата изследователи от „Вайсман“ убедили военните командири да използват възможностите на един от първите им компютри. Проф. Шамир уточни, че историята, която разказва, е от 1982 г., когато всъщност компютърът представлявал огромна стая. Така или иначе през 1982 г. Израел за първи път използва компютър във военна битка и печели.

Винаги сме казвали, че спешната потребност от нещо създава иновации – тя е движещата сила. И когато говорим за спешност, имаме предвид, че нещо, което традиционно се разработва за 15 години, при спешна нужда, трябва да е готово за 6 години, обясни проф. Шамир.

Той добави, че Израел няма много природни ресурси и заради това подчерта неколкократно, че страната му разчита на човешкия потенциал – на интелекта и различните таланти на отделните личности. Призна, че за военните остава да намерят начин как да изграждат мотивация. Не разкри как го правят, но говори за резултата – Израел има най-добрите военни пилоти, освен това и жените, наравно с мъжете, ходят задължително в казарма за две години, станат ли на 18 години.

Проф. Шамир уточни, че това в Израел се приема за естествено, не само защото страната му непрекъснато е в състояние на война, но и защото много жени са изкушени от съвременните технологии във военното дело, тъй като, по думите му, те са по-интелигентни от мъжете.

След това проф. Шамир обърна внимание и на още една особена характеристика при военните в Израел – много от техните ключови изобретения се внедряват в цивилния живот. Даде пример, че известни киберпрограми, които днес мнозина от нас ползват, първоначално са били разработени от военните в Израел, които проигравали различни варианти как да реагират на всякакъв вид кибератаки.

По отношение на AI технологиите призна, че те се развиват много бързо и той тепърва ще ги описва и анализира. Уточни, че в новоизлязлата му книга „Изкуството на военните иновации. Уроци от армията на Израел“ не им е отделил подобаващо внимание, тъй като, когато работел по текста си през 2022 г. те все още не били в разцвета, в който са сега. А и както започна изложението си и подчерта на няколко пъти, най-важното нещо са хората и осигурената им възможност да дадат най-доброто от себе си.

