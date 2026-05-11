Науката – обяснение и на собственото ни невежество, и за границите на Израел

Осъзнаването на собственото ни невежество е възможно само през призмата на науката. С този цитат на Кант започна международният икономически форум: „Моделът „Стартъп нация“ – креативност и предприемачество за ускорен икономически растеж в европейски контекст: примерът на Държавата Израел“ в Университета за национално и световно стопанство. Използва го доц. Николай Евгениев Крушков от катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“, който даде конкретна статистика каква част от бюджета си Израел инвестира в научни разработки.

Става въпрос за 6.33% от БВП. За сравнение Южна Корея влага 5.32%, САЩ – 3.46%, Япония – 3.3%, Швеция – 3.1% от БВП. Освен това Израел има 140 учени на 10 000 служители. За сравнение в САЩ те са 85, в Япония – 83 на 10 000 работещи в публичния сектор.

Посланикът на Израел у нас – Н. Пр. Йоси Леви Сфари обясни откъде е тази любов към науката. Започна с това, че идеята на форума е да допринесат с него за задълбочаване на приятелските отношения с България и за обмяна на знания за бъдещето.

Посланик Сфари призна, че първоначалната асоциация на словосъчетанието „научни разработки в Израел“ е отбранителната индустрия и обясни, че това важи с особена сила днес, но реално те се извършват от много по-рано. Даде пример, че като се погледне картата на държавата Израел днес, и се постави въпроса защо тя е точно в тези си граници, отговорът е – те се дължат на научния прогрес.

Някога центърът на Израел се смятал за зона на смъртта, защото там се разпространявала страхотна малария. Дори британците, под чието колониално владение се намирала тази територия, я били изоставили. Но благодарение на науката се намерил начин да се унищожат комарите, разпространители на маларията и тя да бъде овладяна.

На следващо място благодарение на науката живеещите в Израел успели да намерят решение на ключов проблем – безводието и така и до днес те продължават да се стремят да правят живота си по-лесен благодарение на най-различни научни технологии.

Това е причината, поради която искаме да сме част от „Хоризонт Европа“, обясни посланик Йоси Леви Сфари. Припомняме, че това е настоящата рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации за периода 2021–2027 година.

По време на форума бе излъчен видеопоздрав от страна на Петър Стоянов – президент на България в периода между 22 януари 1997 и 22 януари 2002 година. Той поздрави организаторите на форума, че ще покажат стартъп модела на Израел, който показва не само невероятния мащаб на устойчив растеж, но и визията им да се учат непрекъснато.

Нашата страна има потенциала да изпита този модел в образованието, а участието на такива изтъкнати гости, включително и на Нобелов лауреат, е истинско вдъхновение за нас и ще задълбочи сътрудничеството между научните общности между България и Израел, отбеляза Стоянов, визирайки и нобеловия лауреат по химия за 2011 г. проф. Дан Шехтман, и бившия съветник по национална сигурност към министър-председателя на Израел проф. Ейтан Шамир.

