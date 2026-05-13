Fibank планира издаване на облигации с фиксиран лихвен процент и в размер от 60 млн. евро

Fibank („Първа инвестиционна банка“ АД) ще издаде емисия безсрочни облигации с фиксиран лихвен процент с опция за нулиране и с опция за временно обезценяване, отговарящи на регулаторните изисквания за капитал от първи ред по смисалъ на чл.52 от Регламент (ЕС) 575/2013 г., с общ размер 60 млн. евро.

Приходите от дълговите книжа ще бъдат използвани за общите й финансови нужди, включително рефинансиране на най-стария финансов инструмент на банката, отговарящ на изискванията за капитал от първи ред.

Отделно от това,

„Първа инвестиционна банка“ АД стартира процес по набиране на инвеститорски поръчки по емисията на банката,

която да отговаря на минималните изисквания за собствени капитал и приемливи задължения. В зависимост от пазарните условия и обратната връзка от потенциалните инвеститори, „Първа инвестиционна банка“ очаква да емитира, първостепенни облигации, които да отговарят на минималните изисквания за собствен капитал и приемливи задължения, с падеж на емисията – 5 години и възможност за упражняване на кол опция от страна на емитента след четвъртата година. Планираният размер на емисията е 250 млн. евро, като се очаква присъждане на рейтинг „В“ на емисията от международната рейтингова агенция Fitch Ratings.

Приходите от облигациите ще бъдат използвани за посрещане на общите й ликвидни нужди,

както и за по-нататъшно засилване на спазването на минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения, определено от Българската народна банка.