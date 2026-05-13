Бардела търси сближаване с Германия преди евентуална президентска кампания

Лидерът на френската крайна десница Жордан Бардела предприема усилия за подобряване на отношенията с Германия в опит да се утвърди като по-приемлива фигура за европейските партньори преди възможната си кандидатура за президентските избори във Франция през 2027 г., пише авторитетното издание „Политико“.

Според информация от представители на партията „Национален сбор“ 30-годишният политик вече е провел тайна среща с германския посланик във Франция по-рано тази година, а в близките месеци не се изключва и посещение в съседната страна.

От ръководството на партията подчертават, че Бардела разглежда Германия като ключов партньор на Франция и смята диалога с Берлин за необходим. Според представители на формацията целта е изграждане на отношения с водещите държави в Европейския съюз, които определят политическата и икономическата посока на блока.

За председателя на „Национален сбор“ подобно сближаване е възможност да засили международния си авторитет и да покаже, че е способен да поддържа стабилни отношения с европейските партньори на Франция. Критиците му често поставят под съмнение липсата му на управленски опит и сравнително младата му възраст, отбелязва „Политико“.

Опитът за сближаване обаче се сблъсква с дългогодишната германска политика на дистанциране от крайнодесни формации. След Втората световна война основните германски партии поддържат принципа да не си сътрудничат с политически сили като „Алтернатива за Германия“.