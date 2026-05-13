Изкуството намалява стреса и може да удължи живота

Хората, които се занимават с изкуство, като рисуване, музика или посещения на театър могат да забавят биологичното стареене, показва проучване на University College London.

Ако искате да увеличите шансовете си за дълъг живот, вероятно вече сте чували познатите съвети: хранете се здравословно и спортувайте. Ново изследване обаче предлага още една възможност – творческото изразяване и участието в изкуствата.

Изследователите анализирали данни от анкети и кръвни проби на около 3500 възрастни във Великобритания. Част от участниците активно се занимавали с рисуване, танци, пеене или посещавали концерти, театри и музеи, докато други почти нямали досег с културни дейности.

Учените използвали т.нар. „епигенетични часовници“, които измерват биологичната възраст чрез промени в ДНК. Резултатите показват, че хората, ангажирани редовно с изкуства, стареят с около 4% по-бавно – еквивалент на приблизително една година по-млада биологична възраст.

„Това е приблизително същият ефект, който наблюдаваме при физическата активност“, казва изследователката Дейзи Фанкурт.

Проучването установява, че положителният ефект важи както за хората, които създават изкуство, така и за тези, които просто го преживяват като публика.

Според генетика Стивън Хорват от UCLA резултатите са изненадващи и много важни. Той е създател на известния „часовник на Хорват“ – инструмент за измерване на биологичното стареене чрез химични промени в ДНК.

Епигенетичните часовници анализират процес, наречен метилиране на ДНК. С възрастта върху ДНК се натрупват химични „етикети“, а моделът им помага на учените да определят колко бързо старее организмът.

Предишни изследвания показват, че пушенето, нездравословното хранене, заседналият начин на живот и хроничният стрес ускоряват биологичното стареене. От друга страна, доброто хранене, движението и поддържането на здравословно тегло го забавят.

Кардиологът Дъг Вон от Northwestern University смята, че творческите занимания действат като естествено средство срещу стреса. Намаляването на хроничния стрес може да понижи възпаленията в организма – един от механизмите, свързани със стареенето.

„Изкуството и творческите дейности са немедикаментозен начин за подобряване на здравето“, казва Вон. „Когато нещо е едновременно приятно и полезно за здравето, това е печеливша комбинация.“

