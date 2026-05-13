Siemens обмисля сделка за над 1 млрд. евро за италианската Mer Mec

Германската компания Siemens AG проучва възможността за придобиване на италиански производител на системи за сигнализация и комуникация за влакове Mer Mec SpA, съобщават източници, запознати с въпроса.

Германският индустриален гигант работи с консултанти, докато оценява евентуална сделка за Mer Mec, посочват източниците, пожелали анонимност, тъй като разговорите са поверителни. Според тях, компанията може да бъде оценена на над 1 милиард евро (1.2 милиарда долара).

Siemens е най-ценната компания в Германия с пазарна капитализация от около 209 милиарда евро. Освен с производството на влакове, компанията е известна най-вече със своите продукти за фабрична автоматизация и сградни системи.

През последните години Siemens отдели бившето си енергийно подразделение и постепенно намалява дела си в бизнеса с медицинска техника, за да се фокусира върху по-високодоходни области като софтуер и изкуствен интелект.

Mer Mec е част от италианска частна високотехнологична холдингова компания Angel Holding, основана от Вито Пертоза, който е и главен изпълнителен директор на Mer Mec.

Евентуално придобиване на Mer Mec би подсилило технологичния и софтуерен бизнес на подразделението за влакове на Siemens и би укрепило позицията на ръководството, че мобилният бизнес е ключова част от групата.

Разговорите все още продължават и няма гаранция, че ще доведат до сделка, уточняват източниците.

Според сайта на компанията Mer Mec разработва технологии за инспекция и измерване на железопътна инфраструктура, както и системи за сигнализация, електрификация и комуникация за железниците. Нейните продукти и услуги се използват в около 60 държави.