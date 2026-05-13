РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Siemens обмисля сделка за над 1 млрд. евро за италианската Mer Mec

Siemens обмисля сделка за над 1 млрд. евро за италианската Mer Mec

Германската компания Siemens AG проучва възможността за придобиване на италиански производител на системи за сигнализация и комуникация за влакове Mer Mec SpA, съобщават източници, запознати с въпроса.

Siemens обмисля сделка за над 1 млрд. евро за италианската Mer Mec

Германският индустриален гигант работи с консултанти, докато оценява евентуална сделка за Mer Mec, посочват източниците, пожелали анонимност, тъй като разговорите са поверителни. Според тях, компанията може да бъде оценена на над 1 милиард евро (1.2 милиарда долара).

Siemens е най-ценната компания в Германия с пазарна капитализация от около 209 милиарда евро. Освен с производството на влакове, компанията е известна най-вече със своите продукти за фабрична автоматизация и сградни системи.

Siemens Smartron

През последните години Siemens отдели бившето си енергийно подразделение и постепенно намалява дела си в бизнеса с медицинска техника, за да се фокусира върху по-високодоходни области като софтуер и изкуствен интелект.

Mer Mec е част от италианска частна високотехнологична холдингова компания Angel Holding, основана от Вито Пертоза, който е и главен изпълнителен директор на Mer Mec.

Евентуално придобиване на Mer Mec би подсилило технологичния и софтуерен бизнес на подразделението за влакове на Siemens и би укрепило позицията на ръководството, че мобилният бизнес е ключова част от групата.

Сименс Siemens Mobility Region Asia Pacific sRGB original scaled 1

Разговорите все още продължават и няма гаранция, че ще доведат до сделка, уточняват източниците.

Според сайта на компанията Mer Mec разработва технологии за инспекция и измерване на железопътна инфраструктура, както и системи за сигнализация, електрификация и комуникация за железниците. Нейните продукти и услуги се използват в около 60 държави.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че 52-рото Народно събрание ще има волята да гласува промените в Закона за НСО и да свали охраната за депутати?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.