Владимир Николов от ПБ с декларация по повод свалената охрана на Пеевски и Борисов

Владимир Николов от „Прогресивна България“ изчете декларация от името на парламентарната си група, която беше посветена на решението от днес – 13 май 2026 г. – за сваляне на охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов. Николов поясни, че то е било взето от Специализираната комисия, чието предназначение е да взима такъв тип решения – т.е. по реда, предвиден в законите на страната.

Комисията оценява риска, на който са подложени охраняемите лица и назначава или сваля охраната. В този случай решението на комисията е очевидно – няма необходимост от такава охрана, обясни Николов.

Ние, депутатите от „Прогресивна България“ искаме да ви обърнем внимание, че когато институциите си вършат работата, няма нужда от специализирано законодателство. Няма нужда от медийни балони и от истерия. Цяла седмица бяхме свидетели на възбудено словоблудство и злоупотреба с целите и действията на „Прогресивна България“, продължи Николов декларацията си.

Той вероятно имаше предвид острите критики, последвали отказа на депутатите от най-голямата политическа сила да подкрепят създаването на временна комисия, която да разследва разликите в данъчните декларации и стандарта на живот на Делян Пеевски. Мотивирайки вота на парламентарната си група тогава, Антон Кутев от ПБ обяви, че „те не свалят охрани“.

След това Николов продължи декларацията отбелязвайки, че днес се вижда реалният резултат – българската държава може да работи в синхрон с желанията на гражданите.

„Държавата може да представлява гражданите, ако се ръководи от интересите на обществото. И обратното – ако лидерите в държавата разчитат на засилена физическа охрана, а не на диалога и защитата на обществения интерес, то тогава връзката с избирателя е скъсана и общественият договор се пренаписва“, отчете депутатът от „Прогресивна България“.

След това той продължи с думите, че техните народни представители са получили огромен кредит на доверие от гражданите и ще отговорят на очакванията с целенасочени усилия за въвеждане на европейска законност и правов ред.

„Времето на заобикаляне на законите и търсене на вратички в правото приключи. Оттук нататък проблемите ще се решават по правилата и според законите и Конституцията на Република България.

Свидетели сме на началото на процес, който, в крайна сметка, ще доведе до нормализация на обществените отношения в страната. Ние дойдохме с обещанието, че ще променим България, че ще върнем реда и законността на полагаемото й се място, че ще подредим държавата по един европейски начин„, припомни Николов и с това завърши декларацията от името на „Прогресивна България“.

уважаеми колеги от дясната страна на залата – ние ще поправим това, което вие развалихте и ще свършим онова, което вие не успяхте – може да разчитате, че няма да се откажем, защото наистина работим в интерес на хората.