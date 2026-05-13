Мнозинството не удължи работното време и то изтече преди гласуването на временната комисия за Петьо Еврото

Мнозинството не прие нито едно от предложенията за удължаване на работното време на депутатите в пленарната зала. То отхвърли искането на „Възраждане“, чиято парламентарна група настояваше да се стигне до изслушването на премиера Румен Радев и на министъра на отбраната Димитър Стоянов във връзка с информация в британското списание за военна авиация Air forces Monthly за летящи цистерни на САЩ, базирани на летище „Васил Левски“ в София.

Мнозинството в парламента не прие и предложението на „Продължаваме промяната“ за изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за действията на МВР по разследване на случай в Габрово за нападение с нож на непълнолетно лице и за упражнено насилие над пострадали в безсъзнание.

По същия начин бе отхвърлено предложението за удължаване на работното време до гласуване на решението за създаване на временна комисия за изясняване на фактите и обстоятелствата, свързани с дейността на групата около бившия следовател Петьо Петров – Еврото и Мартин Божанов – Нотариуса. Предложението бе внесено от Надежда Йорданова от „Демократична България“. Времето стигна само за дебат по мотивите за създаване на комисията.

Атанас Славов от „Демократична България“ обяви, че е започнал процес по осветляване на зависимостите в съдебната власт с назоваване на конкретни имена на конкретни мрежи и групи. Той припомни, че в 49-ото Народно събрание, където подобна временна комисия работеше, тя установила факти и обстоятелства и те били предадени на органите на Прокуратурата и следствието, но те не породили ефекта, който всички депутати очаквали. Причината -Прокуратурата била пленена от същите тези мрежи, чието разкриване народните представители искали.

По думите на Атанас Славов, когато Прокуратурата не работи, когато следствието не работи и когато дисциплинарните производства във Висшия съдебен съвет не водят доникъде, то тогава българският парламент носи отговорността да стигне до дъното – да разкрие всички зависимости и да ги представи пред обществото, след което да направи и всички промени в съдебната власт, в Прокуратурата, в МВР и в другите институции. Ето защо Славов призова депутатите да подкрепят комисията, подчертавайки, че тя се различава от многото други комисии, които имат чисто политически цели.

Славов подчерта, че промяната в съдебната система се случва не само с промени в състава на Висшия съдебен съвет, а когато има натиск от страна на гражданите институциите в съдебната власт да си вършат работата.

Петър Витанов от „Прогресивна България“ коментира, че ако временните комисии наистина са били атестация за справедливо правосъдие, то в България то е трябвало да бъде на нивото на това в Италия след Джовани Фалконе, тъй като имаме безчет временни комисии.

Витанов подчерта и че от „Прогресивна България“ са последователни в подхода си да не подкрепят временни анкетни комисии, защото според тях те няма да имат необходимия ефект, а той ще дойде с работещи институции, с работещо правосъдие и разследващи органи.

Председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ цитира бившия министър на МВР – Емил Дечев, който заявил, че за разплитането на мрежата на „Осемте джуджета“ е необходимо да се използват инструментите на наказателното разследване. След това цитира и публикация в „Капитал“, в която също основното послание било, че има инструмент, с който хора като Делян Пеевски и Мартин – Нотариуса да бъдат разследвани за злоупотреби. Според депутата от „Прогресивна България“ искането за създаване на анкетна комисия за Петьо Еврото и Мартин Божанов – Нотариуса е само пореден опит за извличане на политически дивиденти. По този повод той цитира американския писател и демократ Гор Видал, който казва, че когато се бориш за една добра кауза и лицемерието се превръща в добродетел.

„Разбирам го, но не го подкрепям„, отбеляза Петър Витанов.

Атанас Славов му обясни, че не е прав, тъй като временната комисия в 49-ото Народно събрание за Мартин Божанов – Нотариуса е предложила законодателни промени на база осветените нередности и тезата на „Демократична България“ е, че временните комисии са инструмент, с който институциите могат да бъдат принудени да работят.

Ивайло Мирчев от „Демократична България“ даде примери с работещи анкетни комисии в минали парламенти. Сред тях бе тази за полицейското насилие по време на протестите през 2020 г., за Gemcorp, в резултат която бил развален меморандумът между правителството с премиер Кирил Петков и компаниите Gemcorp Holdings Limited и IP3 Corporationп.

Ангел Янчев от „Възраждане“ предупреди Витанов, че вероятно един ден и той ще поиска създаването на подобна структура. Той отбеляза, че такива временни анкетни комисии съществуват още от първото обикновено Народно събрание след приемането на Търновската конституция през 1879 г. и тогава тя е имала за цел разследване на изборни измами.

В крайна сметка след подобна размяна на аргументи „За“ и „Против“ временните анкетни комисии в парламента, пленарното време свърши и председателстващият заседанието Иван Ангелов от „Прогресивна България“ го обяви за закрито.