Румен Радев назначи нов заместник-министър на вътрешните работи

Със заповед на премиера Румен Радев за заместник-министър на вътрешните работи е назначен Калоян Костадинов Калоянов. Кадровата промяна е част от обновяването на екипа в Министерство на вътрешните работи.

С друга заповед министър-председателят е освободил от длъжността заместник-министър на образованието и науката Ася Панджерова.

Промените са част от кадровите решения на правителството след встъпването в длъжност на новия кабинет. Очаква се и през следващите дни да бъдат извършени допълнителни назначения и освобождавания в различни министерства и държавни институции.