Денят по диагонал – 14 май 2026 г.

Сигурността на Европа не може да бъде гарантирана само с кухи политически декларации, а изисква реална военна готовност, координация и стратегическо единство. Това беше основното послание на срещата на върха на формата „Букурещката деветка“ (B9), която се проведе в румънската столица на 13 май. Форумът събра лидерите на държавите от източния фланг на НАТО, както и представители на северните съюзници, генералния секретар на Алианса Марк Рюте и президента на Украйна Володимир Зеленски. Срещата се превърна в ключова подготовка за предстоящия форум на НАТО в Анкара през юли и ясно показа, че държавите от Източна Европа настояват за по-решителен отговор срещу руската заплаха.

ДБ не сме либертарианци и не проповядваме всеки да се справя сам, уточнява Божидар Божанов.

Различия с „Продължаваме промяната“ сме имали, но те не са били фундаментални, за да се стигне до раздяла. Имали сме и различни гласувания по бюджета. Но работа на всеки политик е да намира компромиси.

Със 173 гласа „за“, 18 „против“ и без въздържали се, парламентът прие на първо четене трите законопроекта за промени в Закона за съдебната власт. „Против“ гласуваха единствено от ДПС. Промените касаят въвеждане на нови правила за избирането на нов Висш съдебен съвет (ВСС), ограничаване правомощията на кадровия орган и въвеждане на мораториум като невъзможност ВСС да взима решения, при положение, че е с изтекъл мандат.

Сенатът на Съединените щати одобри кандидатурата на Кевин Уорш за председател на Федералния резерв, проправяйки пътя на финансиста да наследи Джеръм Пауъл на кормилото на централната банка. Уорш, който беше номиниран от президента Доналд Тръмп за ръководител на институцията, получи гласовете на 54 сенатори – най-ниската в история подкрепа, а 45 гласуваха „против“ в следобедните часове на 13 май. Вотът сложи край на една от най-бурните и непредсказуеми надпревари от десетилетия насам за най-важната централна банка в света. Само един сенатор демократ – Джон Фетерман от Пенсилвания – се е присъединил към 53-мата републикански сенатори в горната камара на Конгреса, гласували анблок за избраника на Тръмп.

Временната правна комисия в Народното събрание прие на първо четене законопроекта за възстановяване на Комисията за противодействие на корупцията. Вносител на предложенията е Министерството на правосъдието.

От министерството обясниха, че окончателното приемане на закона трябва да стане до 31 май, тъй като в противен случай България рискува да върне около 254 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост, свързани именно със създаването на антикорупционния орган.

Държавите от Европейския съюз са похарчили малко над половината от стимулите на блока от 577 милиарда евро, предвидени за компенсиране на икономическите щети, нанесени от пандемията от КОВИД-19. Крайният срок за усвояване на останалата част от парите е септември.