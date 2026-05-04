РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Свлачището край Пампорово не е било регистрирано

Свлачището край Пампорово не е било регистрирано, понеже не е имало признаци

Свлачището, което затвори пътя между Пампорово и Смолян, никога не е било изследвано, тъй като е нямало индикации, че там ще започнат такива процеси, коментираха служебният регионален министър Николай Найденов и председателя на АПИ Тодор Анастасов. Към момента най-вероятната версия за свличането на земната маса е от преовлажняване. Предстоят допълнителни проучвания.

Министърът съобщи, че въпросното свлачище не е включено за укрепване по договор от 23 октомври 2019 година между АПИ и „Автомагистрали“, който е на стойност над 569 милиона лева. От тях около 218 милиона лева са били изплатени авансово. По данни на Найденов става въпрос за ниска реализация на проектите за укрепване на свлачища за период от над 6 години, като от общо над 88 обекта са завършени само три, 33 обекта са в процес на изпълнение, а незапочнатите са 53.

Няма пряка опасност за населението по пътя Смолян-Пампорово, хотелите или друга инфраструктура в района. Очаква се възстановяването да продължи от шест месеца до две години, в зависимост от сложността на укрепването.

Според Тодор Анастасов има разработена карта с оценка за състоянието на републиканската пътна мрежа. Оценката е разделена в петстепенна скала – от „лошо“ до „отлично“. Статистиката показва, че в най-добро общо състояние са пътищата в областите Благоевград, Силистра и Пазарджик, а най-лошо е в областите Бургас, Монтана и Видин.

Междувременно стана ясно, че регионалното министерство пуска нова информационна система за проследяване на договорите, сключвани от АПИ.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Прави ли са синдикалистите, като казват „Цените взеха асансьора, заплатите поеха по стълбите“
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.