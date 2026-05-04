Свлачището край Пампорово не е било регистрирано, понеже не е имало признаци

Свлачището, което затвори пътя между Пампорово и Смолян, никога не е било изследвано, тъй като е нямало индикации, че там ще започнат такива процеси, коментираха служебният регионален министър Николай Найденов и председателя на АПИ Тодор Анастасов. Към момента най-вероятната версия за свличането на земната маса е от преовлажняване. Предстоят допълнителни проучвания.

Министърът съобщи, че въпросното свлачище не е включено за укрепване по договор от 23 октомври 2019 година между АПИ и „Автомагистрали“, който е на стойност над 569 милиона лева. От тях около 218 милиона лева са били изплатени авансово. По данни на Найденов става въпрос за ниска реализация на проектите за укрепване на свлачища за период от над 6 години, като от общо над 88 обекта са завършени само три, 33 обекта са в процес на изпълнение, а незапочнатите са 53.

Няма пряка опасност за населението по пътя Смолян-Пампорово, хотелите или друга инфраструктура в района. Очаква се възстановяването да продължи от шест месеца до две години, в зависимост от сложността на укрепването.

Според Тодор Анастасов има разработена карта с оценка за състоянието на републиканската пътна мрежа. Оценката е разделена в петстепенна скала – от „лошо“ до „отлично“. Статистиката показва, че в най-добро общо състояние са пътищата в областите Благоевград, Силистра и Пазарджик, а най-лошо е в областите Бургас, Монтана и Видин.

Междувременно стана ясно, че регионалното министерство пуска нова информационна система за проследяване на договорите, сключвани от АПИ.