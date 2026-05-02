В Пампорово остава бедственото положение заради активизиралото се свлачище

Остава в сила обявеното бедствено положение в Пампорово, където заради активизирало се свлачище в района на „Райковски ливади” се стигна до затваряне на пътя между курорта и Смолян. Според експерти това е най-голямото свлачище в историята на България, като то е довело до скъсване на газопровод, погълнало е огромни иглолистни дървета и електрически стълбове. По официални данни има свличане на около 5000 квадратни метра земна маса. Засегнатият пътен участък е с дължина близо 70 метра.

Преминаването в района е невъзможно и се използват обходни маршрути, съобщи Нова телевизия. В ефира й служебният министър на земеделието Иван Христанов обясни, че половин час, след като е тръгнало свлачището, веднага са били изпратени екипи на място и са били започнати обследвания с дрон.

Искахме да сме сигурни, че няма просмукване от язовира, което да активира тази земна маса. Убедихме се, че няма проблем. Няма и друг проблем – самото свлачище да активира язовира да тръгне надолу, успокои Христанов.

По думите му язовирната стена е стабилна, като има малко изтичане от около 60 литра в секунда. На място са геолози и представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, добави още Христанов. Той поясни, че за региона на Пампорово, където е станало свлачището, не са получавали данни за незаконна сеч.

Призна, че проблем за района на Смолян са вековните гори, които са регистрирани като пасища и заради това в понеделник всички областни дирекции по земеделие, всички общини и държавни горски предприятия ще получат заповеди с цел забрана на подобна сеч.

По отношение на една от последните проверки – в държавното ловно стопанство „Искър” – министърът обясни, че в него е била вдигната огромна постройка по абсолютно незаконен начин.

“ Ние се опитваме да намерим какъвто и да е документ. На кадастралната карта такава сграда няма. А тя е наистина огромна. В първата й третина са оформени две крила, в които са направени апартаменти – 4-5. Точно от този вид апартаменти, които видяхме и при проверката на „Ведра” – друга сграда, свързана с Румен Гайтански – Вълка. С него е свързана компанията, която е ползвала държавното ловно стопанство. Новата постройка е направена от концесионера. Нарекохме я „най-невидимата постройка в България”, защото е удивително как никой не я е забелязал в продължение на 7–8 години”, обясни Христанов.

Той добави и че в намиращите се други постройки в ловното стопанство „Искър“ се съхранява вентилационна система. Имало и четири превозни средства – „три на концесионера – „Био Майнинг”, а четвъртото – на фирма „Волф”, добави Христанов.

В понеделник ще бъдат сезирани МВР и прокуратурата и ще бъдат назначени и дисциплинарни проверки за незаконната постройка. Христанов бе категоричен, че който си е затварял очите, ще си понесе отговорността. В същото време призна, че би било грехота да се разруши подобна постройка.

„Заедно с областния управител и колегите експерти ще обсъдим възможността сградите да останат на ловното стопанство и да бъдат узаконени”, уточни Христанов.