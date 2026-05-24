Следващият кръг преговори между Вашингтон и Техеран може да се проведе на 5 юни

Иран щял ще даде на преговорите със САЩ "истински шанс", Подготвя се директна среща между САЩ и Иран

Следващият кръг от преговори между Вашингтон и Техеран може да се проведе на 5 юни. Телевизия Al Hadath съобщи това, позовавайки се на източници.

Според тях, предварителното споразумение между САЩ и Иран за разрешаване на конфликта е меморандум за разбирателство, чието подписване „ще бъде последвано от преговори по окончателните въпроси“. 

Потенциалното предварително споразумение между Иран и САЩ ще се нарича „Исламабадска декларация“, уточняват източниците. Според тях Пакистан, основният посредник в процеса на преговори, може да обяви меморандума без присъствието на основните страни. 

Вашингтон и Техеран ще изпратят ръководителите на своите делегации, „когато започнат преговорите по окончателното споразумение“.

бизнес

Иран не е поел никакви ангажименти, свързани с ядрената програма

в предварителното споразумение със САЩ, съобщи информационната агенция Fars, позовавайки се на проектодокумента.

Агенцията нарече „напълно неоснователни“ твърденията на американските медии, че Иран се е ангажирал да намали запасите, свързани с ядрени оръжия, и да затвори съоръжения по предварителното споразумение.

Източници на Fars, запознати с преговорите, потвърдиха, че Техеран не е поел такива ангажименти и всички въпроси, свързани с ядрената програма, ще бъдат обсъдени в рамките на 60 дни от подписването на меморандума.

Ройтерс, от своя страна, посочва, че

Техеран също не се е съгласил с извеждането на обогатен уран от страната.

„Нямаше споразумение за извеждане на запасите от високообогатен уран от страната“, каза ирански източник пред агенцията.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че проектът на бъдещото споразумение с Иран е общо взето договорен. Той каза, че е провел телефонен разговор с лидерите на Бахрейн, Египет, Йордания, Катар, ОАЕ, Пакистан, Саудитска Арабия и Турция и е обсъдил с тях проект на меморандум за разбирателство в рамките на мирно споразумение с Иран.

