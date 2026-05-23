Позициите на Иран и САЩ са се сближили след няколко седмици на преговори

Позициите на Иран и Съединените щати са се сближили след няколко седмици преговори, според говорителя на иранското външно министерство Исмаил Багаей, съобщава агенция Tasnim. Той е казал, че страните са в последните етапи на финализиране на меморандум за разбирателство.

„След няколко седмици преговори между двете страни можем да кажем, че тенденцията е към сближаване“, отбелязва дипломатът. Той обаче добавя, че това не означава, че страните ще могат да постигнат разбирателство по всички въпроси. „По-вероятно е да успеем да постигнем взаимноизгодно решение, основано на конкретен набор от параметри“, отбелязва Багаей.

Според говорителя на външното министерство,

страните първо ще подготвят меморандум за разбирателство от 14 точки,

включващ ключови условия за прекратяване на войната. Подробностите по тези въпроси ще бъдат договорени в рамките на 30 до 60 дни.

„В последните етапи сме от финализирането на този меморандум за разбирателство“, отбелязва Исмаил Багаей. Преговарящите в момента обсъждат прекратяването на войната и американската военноморска блокада, както и въпроси, свързани с освобождаването на замразени ирански активи, казва иранският дипломат.

Багаей също така отбелязва, че Съединените щати „нямат връзка с Ормузкия проток“.

Иран ще обсъди подробностите за механизма за транзит на кораби с Оман и други крайбрежни страни.

Съединените щати и Иран в момента са прекратили огъня и преговарят за прекратяване на конфликта. Вчера иранското външно министерство заяви, че сделката все още е далеч. По-рано Ал Арабия съобщи, че проектът на споразумение между Иран и Съединените щати призовава за прекратяване на военните операции „на всички фронтове“. Техеран също настоява за отмяна на американските санкции в замяна на спазването на условията на споразумението от страна на Иран.

Съединените щати няма да позволят на Иран да „държи заложник“ на световния енергиен пазар,

заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио по време на среща с индийския премиер Нарендра Моди. Срещата беше излъчена в YouTube канала на India Today.

Марко Рубио е на четиридневно посещение в Индия. Срещата между Марко Рубио и Нарендра Моди в Ню Делхи продължи повече от час. Страните обсъдиха сътрудничество в областта на сигурността, търговията и технологиите, според The ​​Hindu. Държавният секретар Рубио покани индийския премиер да посети Съединените щати скоро, написа посланикът на САЩ в Индия Серхио Гор в социалните медии.

Кризата на световния енергиен пазар възникна след избухването на конфликта в Близкия изток и затварянето на Ормузкия проток. Според Фатих Бирол, ръководител на Международната агенция по енергетика, пазарът на петрол може да влезе в „червената зона“ през юли и август, ако проблемите с доставките не бъдат решени до момента на пиковото лятно търсене на гориво.