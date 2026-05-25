Министри ще проверят възстановяването на авариралия в Севлиево водопровод

Трима министри ще посетят Севлиево, за да проверят как върви възстановяването на повредения водопровод, аварирал след проливните дъждове. Това са министрите на регионалното развитие Иван Шишков, на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието Пламен Абровски. При бедствието е откъснат 87-метров участък от съоръжението.

Водопроводът снабдява с вода Севлиево и селата Сенник, Душево, Кормянско, Раховци, Петко Славейков и Хирево.

Заради аварията водоподаването към тези населени места е спряно. За хората са осигурени водоноски с питейна вода, както и бутилирана минерална вода от държавния резерв, съобщават от Министерския съвет.