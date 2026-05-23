Обявено е бедствено положение във Велико Търново, Габрово и Дряново заради пороите

Община Габрово въведе бедствено положение за част от територията си заради силните дъждове. То е в сила от полунощ на 23 май и ще продължи, докато ситуацията се нормализира. Засегнати са районите около реките, притоците, деретата и близките до тях терени.

Проливните валежи вече са причинили щети в района на улица „Черни Лом“ и квартал „Любово“. Активиран е Общинският план за защита при наводнения, а екипи следят рисковите места и обхождат критичните участъци.

Нивото на река Янтра е опасно повишено около улиците „Иван Калпазанов“ и „Капитан Дядо Никола“. Властите призовават хората да не се приближават до реката и да спазват указанията на институциите.

Чрез системата BG-Alert е изпратено предупреждение до жителите на засегнатите райони, като се очаква и допълнителна информация от общината.

Заради тежката метеорологична обстановка булевардите „Хемус“ и „Столетов“ са били временно затворени през нощта на 22 срещу 23 май. Междувременно река Янтра е излязла от коритото си в района на квартал „Радичевец“.

След проливните дъждове бедствено положение беше обявено и във Велико Търново. Кметът Даниел Панов съобщи във „Фейсбук“, че за около 40 минути са паднали над 80 литра дъжд на квадратен метър. По думите му такова количество вода не може да бъде поето от канализационната система, а за по-малко от час е паднало повече количество валеж, отколкото обичайно за цял месец.

Панов сравни ситуацията с наводненията от 2014 година, но отбеляза, че сега дъждът е бил много по-интензивен за кратко време. Съществува опасност от наводняване на най-ниските части на Велико Търново и Дебелец, но засега не се налага евакуация.

Заради наводнен участък временно е ограничено движението по пътя Велико Търново – Габрово при километър 106. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през квартал Чолаковци, Западния и Южния пътен възел, като движението се контролира от „Пътна полиция“.

Частично бедствено положение е въведено и в Дряново. От общината съобщават, че спортен комплекс „Локомотив“ е изцяло под вода, а достъпът до моста към стадиона е ограничен. Сериозно е засегнат и мостът към жп линията и улица „Поп Харитон“.

Към момента не се налага евакуация, но при продължаване на валежите има риск от наводнения в ниските части на града и в някои близки населени места.

Сериозна остава обстановката и в община Априлци, област Ловеч, където проливните дъждове през нощта са наводнили къщи в града.

Реките в района са с рязко повишени нива. В Априлци реките Видима и Острешка са достигнали критични стойности и съществува опасност от преливане. По пътищата край реките има натрупани кал, наноси и камъни. Екипи на общината обхождат рисковите зони и предупреждават жителите за опасността, а на място работят и служители на пожарната и полицията.

През нощта е бил наводнен мостът по пътя между селата Орляне и Драгана, край разклона за село Катунец.

Река Черни Осъм е излязла от коритото си и е заляла улица в троянското село Орешак, но засега няма пострадали домове.