Денят по диагонал – 15 август 2025 г.

„В момента се купуват апартаменти с пари в сакове. Има много сиви пари, които се инвестират в имоти.“ Това каза преди дни финансовият анализатор Стойне Василев. Не можем да се съмняваме в думите му, въпреки че при имотните сделки има пълна забрана за плащане кеш над 10 000 лева. Пробивът се получава заради масовото изповядване на сделки по данъчни оценки, а те значително изостават от пазарните цени. По данъчна оценка се плаща с банков превод, а по-голямата част от реалната цена – с пари на ръка и на четири очи. От друга страна е бързането – остават само четири месеца до еврото.

Понякога, макар и рядко, на управляващите им хрумват и добри идеи. Такава е тази на председателката на социалната комисия в парламента Деница Сачева да внесе промени в Кодекса на труда, които да позволят на родителите на ученици от 8 до 12 години да работят онлайн по време на дългата лятна ваканция. Очаква се промените да бъдат внесени в първите дни на септември, веднага след отпуската на депутатите. Промените в Кодекса на труда ще дадат на родителите право на по-гъвкаво работно време или на работа от разстояние. Сега такава възможност има само за родители на деца до 8-годишна възраст, но мярката е непопулярна и малцина се възползват от нея.

През юли 2025 година инфлацията в България достига 1,7% на месечна база и 5,3% на годишна база спрямо юли 2024 година, показват данните на Националния статистически институт. От началото на годината цените са се повишили с 4,1%, а средногодишната инфлация за последните 12 месеца е 3,2%. За сравнение, през юни месечната инфлация беше 0,4%, а годишната – 4,4 на сто.

КНСБ отчита значителни разлики между цените на едро и дребно при продуктите от малката потребителска кошница – между 19% и 100 процента. Най-осезаемо е поскъпването при краставиците, сиренето, картофите, яйцата, доматите, ябълките и белия боб. Проучването, обхванало 21 стоки в 81 общини и 600 търговски обекта, показва, че малките магазини предлагат по-ниски цени от големите вериги, като при някои стоки разликата достига 10 на сто.

Руско-американската среща на върха в Аляска е основната тема на дискусии в света. Експерти говорят за това къде и защо отиват делегациите, разсъждават как ще протече срещата на върха и как ще завърши. Повечето са съгласни, че Русия вече е спечелила, независимо от резултата от личната среща между президентите Путин и Тръмп.