Петко Кръстев и Дияна Митева влизат в УС на Фонда за компенсиране на инвеститорите

Комисията за финансов надзор е избрала Петко Кръстев за член на управителния съвет и Дияна Митева за председател на управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите.

Така в момента Дияна Митева е председател, Гергана Михайлова – Борисова – заместник-председател, Радослава Масларска – член, Петко Кръстев – член, и Ирина Казанджиева – Йорданова – член.

Мандатът на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите е пет години.

Председателят на УС представлява фонда в страната и в чужбина и организира и ръководи текущата му дейност.

Фондът за компесиране на инвеститорите съдейства за поддържане на стабилността и доверието в капиталовия пазар, компенсирайки вземанията на инвеститори във финансови инструменти.

Фондът е създаден, за да компенсира клиентите на инвестиционен посредник, когато дружеството не е в състояние да изпълни задълженията си към тях. Фондът изплаща компенсация на всеки клиент на инвестиционен посредник в размер на 90 на сто от стойността на вземането, но не повече от 40 хил. лева.

Ресурсите на Фонда се формират от приходи от встъпителни вноски, които са еднократни и са в размер едно на сто от минимално изискуемия капитал за лицензиране на инвестиционни посредници, и годишни вноски, които се определят всяка година през декември.

Максималният размер на годишната вноска е до 0.5 на сто от общия размер на паричните средства и до 0.1 на сто от общия размер на останалите клиентски активи за предходната година. Размерът на паричните средства и финансовите инструменти се определя на средномесечна основа.