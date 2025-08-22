Окръжният съд в Пловдив остави в ареста обвинения за убийството на жена в Първомай

Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 21-годишния студент, обвинен за убийството на жена в Първомай.

Случаят е от 18 август, а Ивелин Цветанов беше заловен още същия ден в Студентски град в София. Той е имал близки отношения с дъщерята на убитата и тежко е преживял раздялата с нея, изтъкнаха от държавното обвинение, позовавайки се на показанията на момичето. Затова и на този етап се смята, че мотивите за престъплението са лични.

Наблюдаващият прокурор по делото Дилян Пинчев заяви, че според дъщерята на жертвата, младежът изпадал в кризи, плачел, интересувал се също от екипировка, оръжия, военни униформи, обичал да стреля с фалшиви патрони по хора от прозореца на общежитията.

По думите на прокурора след раздялата Ивелин Цветанов казал на момичето, че вече няма да са приятели, а врагове, както и че някой ден ще се събуди и ще намери труп в леглото си. Той много добре е организирал убийството, подчерта прокурор Пинчев, според когото младежът е с мислене на престъпник.

От своя страна защитникът на Цветанов – адвокат Стоян Янков каза, че няма доказателства, за да бъде обвинен клиентът му в умишлено убийство и изтъкна, че е успял да го види едва на следващия ден вечерта след задържането му, което по думите му е недопустимо. Едно денонощие не ми бяха осигурени адвокат и телефонно обаждане, заяви пред съда и Ивелин Цветанов като допълни, че полицаите са го заплашвали и е писал обясненията си под тяхна диктовка. Наложената му мярка за неотклонение „задържане под стража“ може да бъде обжалвана пред Апелативния съд.