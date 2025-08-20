Бивше гадже на дъщерята е убиецът на Димитрина от Първомай

Убиецът на 44-годишната Димитрина Грозева е бивш приятел на 22-годишната й дъщеря, която го е разпознала в записите от видеокамерите в Първомай в часа на убийството. Димитрина е убита с един удар с нож във врата и е намерена паднала между антрето и банята, като в областта на шията е имала забит нож. Тялото е открито от нейния син, разкри на брифинг Ваня Христева, окръжен прокурор на Пловдив.

Момичето е сложило край на връзката си с младежа, който не успял да преживее раздялата. Той взел решение да извърши убийството, за да накаже някой от семейството, са установили разследващите.

Веднага след като е открито тялото на Димитрина, са започнали действия по разследване, включително и такива за издирване на извършителя, иззети са и веществени доказателства. „В резултат на бързите и веществени действия на служители на МВР – Пловдив, криминална полиция, и прокуратурата е изяснен извършителят – 21-годишен младеж. Той е задържан същият ден, на 18 август около 16:30 в общежитие в Студентски град в София, има и конкретно събрани доказателства за разкриване на престъплението“, разкри Христева.

Разследващите са изяснили, че около 4:20 сутринта той е влязъл в дома на Димитрина Грозева в Първомай, след като е прескочил оградата. Димитрина се събудила от кучешки лай и отворила входната врата. Извършителят е бил отпред, влязъл е и е нанесъл удар с нож в областта на шията.

След това напуснал местопрестъплението и с автомобила си, който бил паркиран в покрайнините на Първомай, отпътувал за София. Към 4:30 синът се е събудил от кучешки лай, станал и открил майка си мъртва.

Мотивът е личен, обясни прокурор Христева. Той е посещавал дома на жертвата в началото на годината, като се е познавал с дъщерята, с която са имали приятелски отношения – краткотрайни, в рамките на няколко месеца, като същите са се разделили, разказа тя.

Задържаният е привлечен в качеството му на обвиняем. За умишлено убийство законът предвижда затвор от 10 до 20 години. С постановление на наблюдаващия прокурор извършителят е задържан за 72 часа. Прокуратурата в Пловдив е внесла искане за постоянно задържане под стража.