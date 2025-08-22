От понеделник спират за седмица трамваите в София по ул. „Граф Игнатиев“ заради неотложен ремонт

От понеделник спират трамваите по столичната улица „Граф Игнатиев“ за една седмица.

Причината е неотложен ремонт на трамвайното кръстовище при булевард „Евлоги и Христо Георгиеви“, съобщиха от Столичната община. Временно се променят маршрутите на някои от трамвайните линии, ще бъде разкрита и временна автобусна линия.

В рамките на ремонта ще бъдат обновени релси с дължина от седемдесет и пет метра, обясни инженер Асен Ценков от Столичния електротранспорт:

„Не предвиждаме разширяване на обхвата на обекта“, посочи той.

И двата коловоза на трасето ще бъдат заети от ремонтните дейности. Затова ще бъде спряно изцяло трамвайното движение. От 25-и до 31-ви август се обединяват маршрутите на трамваи с номера 10 и 12, както и на тези с номера 15 и 18.

Разкрива се временна автобусна линия 10 ТМ, която ще тръгва от спирката на метростанция „Витоша“, ще обхващат частично маршрута на трамваи 10 и 15 и ще завива покрай Софийския университет за да се върне до обръщалото на началната спирка.