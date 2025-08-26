Изтича срокът за възражения срещу изравнителните сметки за парно и топла вода

Във връзка с постъпващите жалби от граждани, омбудсманът Велислава Делчева напомня на клиентите на топлинна енергия, за които се изготвят годишни изравнителни сметки и имат възражения срещу начислените задължения, че срокът за подаване на рекламации изтича на 31 август, съобщиха от институцията на омбудсмана.

Важно е потребителят, преди да възразява, да свери показанията на уредите в жилището си с тези, които топлинният счетоводител е вписал в изравнителната сметка. При съмнение относно верността на изравнителната сметка или на годишната фактура, всеки потребител има възможност да подаде възражение в рамките на този срок.

Ако клиентът не е получил изравнителната си сметка и годишната фактура за периода, в негов интерес е да ги изиска от съответното дружество, допълват от пресцентъра на обществения защитник.

Срокът е предвиден в Наредбата за топлоснабдяването, като след изтичането му не се приемат възражения за преработване на изравнителната сметка.

Потребителите могат да обжалват сметката си само по съдебен ред.

До 31 август може да се заяви и допълнителен отчет на уредите, особено важно за тези, които не са осигурили достъп на редовните дати за отчет.

“Правото на реално измерване и отчитане на потреблението е едно от основните права на гражданите”, подчертава омбудсманът.