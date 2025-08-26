Тази година чудовища дебнат на кинофестивала във Венеция

Художественият директор казва, че чудовищата са „червената нишка“ тази година, докато Гийермо дел Торо представя своята версия на класиката на Мери Шели.

Когато Гийермо дел Торо прие наградата БАФТА за най-добър режисьор през 2018 г., той използва речта си, за да отдаде почит на Мери Шели, наричайки я „най-важната фигура от английското наследство“.

„Тя поде съдбата на Калибан и даде тежест на бремето на Прометей“, каза Дел Торо. „Тя даде глас на безгласните и присъствие на невидимите, и ми показа, че понякога, за да говорим за чудовища, трябва да създадем свои собствени.“

Почти две десетилетия след първоначалното си намерение да екранизира Франкенщайн, мексиканският режисьор най-накрая представя своята визия за класиката на кинофестивала във Венеция. С Оскар Айзък в ролята на обсебения учен и Джейкъб Елърди като чудовището, филмът отново повдига размишленията на Шели за крехката граница между човечност и чудовищност. Но премиерата идва в година, когато Венеция изглежда особено обсебена от всякакви чудовища.

Алберто Барбера, художественият директор на фестивала, казва, че „червената нишка“ на тазгодишното издание са чудовищата – от фантастичното създание на Дел Торо до „истинските чудовища“ на последния век. „Имаме филми за диктатори от миналото и настоящето – от Мусолини и Чаушеску до Кадафи и Путин“, каза той пред The Guardian. „Филми за чудовищността на войната в Украйна и Газа, за престъпленията, извършени от обикновени хора, и за заплахата на атомната бомба – реален страх.“

Програмата включва политическия трилър на Оливие Асаяс Магьосникът на Кремъл, който проследява възхода на Владимир Путин, с Джуд Лоу в ролята на бъдещия президент и Пол Дейно като негов имиджмейкър.

Документалният филм на Джихан К. Баща ми и Кадафи разглежда изчезването в Кайро през 1993 г. на баща ѝ, Мансур Рашид Кихия – мирен опозиционен лидер срещу либийския диктатор. Млечни зъби на Михай Минкан, ситуиран в последните дни на диктатурата на Николае Чаушеску, проследява младо момиче, което става последният свидетел на мистериозното изчезване на сестра си в малък румънски град. А Дузе на Пиетро Марчело е портрет на артистката Елеонора Дузе на фона на възхода на фашизма в Италия на Мусолини.

Украинският продуцент Александър Роднянски, осъден задочно на осем години и половина затвор от руски съд заради антивоенната си позиция, ще представи документалния филм Бележки на истински престъпник, разсъждаващ върху бурната история на Украйна и личната ѝ цена.

„Живеем в наистина опасни времена“, казва Барбера. „Аз съм от поколението след Втората световна война, което вярваше, че мирът е постоянен. Но светът, който познавахме, се разпада. Имаме войни навсякъде и заплаха от ядрени оръжия. Филмовите творци отговарят с връщане към киното на реалността. Те не винаги дават отговори, но винаги задават въпроси.“

Общо 21 филма ще се състезават за Златен лъв тази година, а журито ще бъде оглавено от Александър Пейн. Сред най-очакваните са Bugonia на Йоргос Лантимос с Ема Стоун; комедията на Ноа Баумбах Jay Kelly с Джордж Клуни, Адам Сандлър, Лора Дърн и Грета Геруиг; и The Smashing Machine на Бени Сафди с Дуейн Джонсън и Емили Блънт.

В конкурсната програма ще участват още антологията Баща, майка, сестра, брат на Джим Джармуш, с Адам Драйвър, Кейт Бланшет, Шарлот Рамплинг, Вики Крийпс и Том Уейтс, както и No Other Choice на Парк Чан-ук с Лий Бьон-хун.

Извън конкурса фестивалът ще представи След лова на Лука Гуаданино с Джулия Робъртс, Андрю Гарфийлд и Клои Севини, както и новия документален филм на Вернер Херцог Призрачни слонове. Херцог ще получи „Златен лъв“ за цялостно творчество заедно с Ким Новак – холивудска звезда от 50-те години, участвала във Въртоглавица на Хичкок.

