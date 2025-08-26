РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Турци изгоряха с торби сребро и злато

Окръжна прокуратура-Хасково привлече като обвиняеми турски граждани за контрабанда през ГКПП „Капитан Андреево“ на недекларирани сребърни и златни изделия. Комшията пътувал със свои близки в лек автомобил „Рено“, управляван от него. Пред митническите органи те не декларирали акцизни стоки и валутни ценности, нито представили документи за превозвана стока.

Автомобилът бил отклонен за проверка, като до седалките били открити куфар и платнена чанта, в които се намирали недекларирани златни и сребърни изделия с тегло над 12 кг. – пръстени, гривни, обици и други бижута. По друго досъдебно производство пък негов сънародник е задържан с близо килограм златни накити, превозвани в автобус с 18 пътници.

