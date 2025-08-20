Близки на загинал в катастрофа с АТВ в София излязоха на протест, питат защо виновният шофьор е на свобода

Роднини и съседи на загиналия при катастрофа в квартал „Христо Ботев“ излязоха на протест с въпроса защо 19-годишният Валентин Асенов, който според полицията е причинил инцидента, все още не е задържан. При катастрофата от юли лек автомобил удря АТВ, при което загива 35-годишният Асен Димитров – баща на три деца, а другият пътник остава тежко ранен.

Братът на жертвата, Денчо Димитров, твърди, че извършителят е известен в квартала като проблемен, с условна присъда за побой и грабеж. След катастрофата той е дал положителна проба за амфетамини, а в колата му са открити наркотици. Въпреки това шофьорът е бил задържан само за 24 часа.

Според близките освобождаването му е станало след намеса на баща му, който платил подкуп. Те настояват прокуратурата да провери връзките и разпечатките на бащата, за да се установи дали е оказван натиск върху разследващите полицаи.