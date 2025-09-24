Да закусваш в подходящия час може да ти помогне да живееш по-дълго

Ново проучване е установило връзка между времето, когато закусваш, и риска им от преждевременна смърт.

Закусването по-късно с възрастта може да бъде свързано с по-лошо здраве и ранна смърт, според ново изследване сред 3000 възрастни.

Следейки участниците средно в продължение на 22 години, учените открили, че тези, които обикновено закусват по-късно сутрин, имат леко по-ниска вероятност да оцелеят през следващото десетилетие в сравнение с тези, които закусват по-рано.

Средно участниците закусвали около 8:20 ч., но тези, които изчаквали до около 9:00 ч. или по-късно, по-често съобщавали за проблеми като депресия, умора и лошо орално здраве.

„Тези резултати придават нов смисъл на поговорката, че ‘закуската е най-важното хранене за деня’, особено за възрастните хора“, каза водещият автор д-р Хасан Дашти, нутриционист в Масачузетската обща болница и Mass General Brigham.

„Нашето изследване показва, че промените във времето на хранене при възрастните, особено закуската, могат да послужат като лесен за наблюдение показател за общото им здравословно състояние.

Също така, насърчаването на възрастните да имат редовни часове за хранене може да стане част от по-широки стратегии за здравословно стареене и дълголетие.“

Участниците били наблюдавани повече от 20 години, като докладвали за здравето си, часовете на хранене и в някои случаи предоставяли кръвни проби.

С течение на времето изследователите установили, че хората имат тенденция да изместват закуската и вечерята към по-късно през деня, като същевременно стесняват общия си период на хранене.

Това било наблюдателно проучване, което не доказва, че закъсняването на закуската причинява здравословни проблеми или ранна смърт. То само предполага, че може да има връзка.

Учените също установили, че участниците, генетично предразположени към „нощен тип“ поведение – събуждане и лягане по-късно – също имали склонност да закусват по-късно през деня.

Хора, практикуващи интермитентно гладуване, често закусват по-късно през деня, като тялото им остава без храна за по-дълго време.

Авторите подчертават значението на откритията си на фона на нарастващата популярност на интермитентното гладуване, при което хората умишлено удължават периода без храна и често закусват по-късно.