За най-спешните дейности по подмяна на ВиК мрежата трябват 3,7 млрд. лв., обяви Зафиров

3,7 милиарда лева са необходими за най-спешните текущи ремонти на водопреносната мрежа в страната, сочи доклад на министъра на регионалното развитие Иван Иванов, разгледан на първото заседание на Националния борд по водите.

Ръководителя на Борда – вицепремиерът Атанас Зафиров, обяви, че ще настоява в бюджета за догодина да се осигури целево финансиране на ремонтните дейности.

На базата на чутите доклади днес Зафиров подчерта, че темпото на подмяна на компрометираната ВиК мрежа е незадоволително:

„За разрешаването на проблема с остарялата водопреносна мрежа – само за най-спешните дейности, е необходим ресурс от 3,7 милиарда лева. Темповете на амортизация на водопреносната мрежа в последните години изпреварват в пъти темповете, с които тя се подменя“ , посочи той.

„И на този критичен фон – само 25% от подадените общински проекти за финансиране от държавата са за ВиК инфраструктура. Дисбаланс, който трябва безспорно да бъде променен. Връх на всичко обаче е, че имаме цели области, които са лишени от европейско финансиране, защото не са консолидирани ВиК дружествата“, допълни Зафиров.

С финансов ресурс за преодоляване на кризата в сектора ще се включи и Българската банка за развитие, която участва в Националния борд по водите.

Зафиров ще поиска още през следващата година през бюджета целево финансиране за общински водни проекти.

През тази година с държавни пари се финансират 579 водни проекта на общините за 775 милиона лева, а до края на 2027 година е планирано във ВиК сектора финансирането да е 1,1 милиарда лева.

Депутати от четирите подкрепящи правителството парламентарни формации са участвали в днешното заседание, обявили са готовност да съдействат за приемане на законодателни решения за преодоляване на водната криза в страната, работна група ще направи и преглед на законодателството, за да предложи промени.

Вицепремиерът декларира, че участниците в Борда са наясно с отговорностите и трудностите, пред които са изправени:

„И сме готови да отдадем цялата си сила и енергия за справяне с този много голям бич, който тормози българското общество“, подчерта Зафиров.