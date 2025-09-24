Премиерът Росен Желязков разговаря в Ню Йорк с азербайджанския президент Илхам Алиев

Желязков след среща с Алиев: Говорихме за доставка на зелена енергия от Каспийския район

Проучваме възможността за разполагане на малки модулни реактори

Диверсификацията на източниците на природен газ и електрическа енергия става все по-важна. Това заяви министър-председателят Росен Желязков след срещата си с президента на Азербайджан Илхам Алиев.

Доставката на зелена енергия от Каспийския регион в размер на 6 гигавата е била сред основните теми на разговора между Желязков и Алиев. Източници на тази енергия могат да бъдат както Азербайджан, така и Туркменистан, Казахстан и други страни от региона.

Според Росен Желязков изграждането на кабел по дъното на Черно море, особено с оглед постигането на мир между Азербайджан и Армения, става все по-реалистично. Той изтъкна, че това ще бъде още един източник на енергия за Европа и България.

Желязков и Алиев са говорили за потенциала, който има газопроводът „Балкански поток“, и включването на Южния газов коридор за разширяване на доставките на азерски газ за Европа и особено за страни като Словакия и Унгария, както и за държавите от Западните Балкани.

Премиерът допълни, че България е важен енергиен коридор и затова страната отделя специално внимание на изграждането на инфраструктурата:

„Говорихме много конкретно за доставката на зелена енергия от Каспийския район, говорихме за потенциала, който има „Балкански поток“, и включването на Южния газов коридор за разширяване на доставките на азерски газ за Европа и за страните, които като крайни потребители и клиенти са ангажирани с това – Словакия, Унгария, нашите съседи в Западните Балкани, рано или късно ще се стигне и до Австрия, така че България е важен коридор. Затова и ние отделяме специално внимание на изграждането на нашата и вертикална, и хоризонтална инфраструктура“, обясни Желязков.

Министърът на енергетиката Жечо Станков заяви, че България ще започне разговори с компании, които развиват технологии за малки модулни реактори. Той допълни, че по нареждане на премиера ще посети площадка в Канада, където се изграждат модулни реактори и ще разговаря с канадския си колега:

„Утре пътувам с моя екип за Канада, където на площадката в Онтарио ще се видя с моя колега – министърът на енергетиката на Онтарио, и ще посетим една от площадките, на която се изграждат първите четири малки модулни реактора на тяхна територия“, каза той.

В отговор на въпрос дали са заплашени плащанията към страната ни по Плана за възстановяване и устойчивост заради Антикорупционната комисия, която според групата „Обнови Европа“ в ЕП действа като политически орган, премиерът Росен Желязков каза, че въпросът няма да бъде подминат.

„Винаги, когато голяма политическа група от Европейския парламент се обръща към Европейската комисия, трябва да бъде обърнато внимание“, каза той.

Желязков обаче изтъкна, че правителството по никакъв повод не си е позволявало да се намесва в работата на независимия български съд. Той заяви, че реакцията на българското правителство ще бъде обобщена от вицепремиера Дончев.