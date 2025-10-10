Доизграждането на околовръстния път на Пловдив ще се извършва поетапно с ежегодно финансиране от държавния бюджет

Доизграждането на околовръстния път на Пловдив ще се реализира поетапно, като всяка година в държавния бюджет ще трябва да се предвиждат средства за неговото продължаване. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос от депутата Емил Янков от „Възраждане“.

Министърът посочи, че за 5-километровата отсечка между кръстовището за село Ягодово и пътен възел „Царацово“ вече има избрани изпълнители и строителен надзор, както и издадено разрешение за строеж. На 26 февруари е подписан протокол за откриване на строителната площадка. В момента строителните дейности при Ягодово са временно преустановени заради непредвидени обстоятелства при изкопните работи за изграждане на подпорна стена.

Процедурите по осигуряване на съгласуваност на инвестиционния проект продължават, като се очаква решение на Министерския съвет относно обезщетенията за засегнатите имоти — стъпка, необходима за започване на отчуждителната процедура. След това ще бъде изготвен комплексен доклад, а проектната документация ще бъде внесена в МРРБ за одобрение. Срокът за изпълнение на строително-монтажните дейности е 18 месеца.

Иванов уточни, че Агенция „Пътна инфраструктура“ вече е възложила изготвянето на инвестиционни проекти и подробен устройствен план за разширяването на целия околовръстен път, разделен на три отделни позиции.

За участъка от пътен възел „Царацово“ (в района преди магазин „Джъмбо“) се очаква в началото на 2026 година да има готов проект, а до края на годината — избрани изпълнители и издадено разрешение за строеж. Реалните строителни дейности там ще започнат в края на 2026 или началото на 2027 година.

Останалите две отсечки ще бъдат реализирани на по-късен етап, тъй като проектите им трябва да преминат през оценка за въздействие върху околната среда. Работата по тях ще стартира поне година по-късно.

Министърът подчерта, че проектът за околовръстното на Пловдив е стратегически за региона и изисква последователно и устойчиво финансиране, което ще бъде предмет на обсъждане при изготвянето на държавния бюджет за 2026 година.