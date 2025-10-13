Денят по диагонал – 13 октомври 2025 г.

Партията на Слави Трифонов „Има такъв народ“ е изтеглила предложените от нея промени в Наказателния кодекс, които предвиждаха до 6 години затвор за нов вид престъпления „против личния живот“, съобщиха от формацията. Масово обществено недоволство избухна срещу предложените промени, които предвиждаха възможност за установяване на факти и доказване на престъпления чрез използване на специални разузнавателни средства за подслушване и проследяване.

Сръбският президент Александър Вучич отдавна се е доказал като политически акробат. Той умело омайваше Москва, за да получи евтин газ, Брюксел, за да получи пари за инфраструктура и Тръмп – за политическа подкрепа. С американския президент обаче удари на камък и ще му се наложи да реши на чия страна на историята е. Вучич призна миналата седмица, че е между чука и наковалнята заради петролната компания НИС, контролирана от руската „Газпром нефт“.

За Съединените щати двата фактора на ескалация (използване на ядрено оръжие от Русия и конфликт между НАТО и Русия) несъмнено са най-важни при определянето на бъдещите варианти на развитие на украинския конфликт. Малцина във Вашингтон биха оспорили това твърдение. В същото време текат оживени дебати относно вероятността някоя от тези форми на ескалация да се реализира в действителност. И двата варианта са възможни по силата на обстоятелствата, създавани от военния конфликт. Като се отчита колко дълбоки биха могли да бъдат последиците от подобен развой, избягването му трябва да остане висш приоритет за САЩ.

Всички 20 живи израелски заложници, държани от палестинското движение „Хамас“ в ивицата Газа, бяха освободени и предадени на Международния комитет на Червения кръст, съобщиха израелски медии. Освобождаването се проведе на два етапа. Рано тази сутрин „Хамас“ предаде първите заложници, сред които е и Матан Ангрест, притежаващ и българско гражданство. Малко по-късно бяха освободени и останалите. Израелската армия потвърди, че вече са ѝ предадени всички живи заложници.

Инициативен комитет от учени и общественици излезе с предложение на мястото на Паметника на съветската армия в Княжеската градина в София да бъде изграден паметник на хан Аспарух – основателя на българската държава. Председателят на комитета акад. Георги Марков аргументира идеята с необходимостта мястото да придобие ново, национално съдържание.