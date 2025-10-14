Сателити разкриват тайни на американски телекомуникационни оператори

Само срещу 800 долара за закупуване на основно оборудване, американски учени откриха зашеметяващо разнообразие от данни, като например хиляди разговори и текстови съобщения на потребители на T-Mobile – американският безжичен комуникационен оператор, основен акционер в немската компания Deutsche Telekom, съобщава WIRED.

Били са засечени дори информации, разменяни между военни – изпращани от некриптирани сателити.

От WIRED коментират, че сателитите постоянно излъчват данни навсякъде около нас. Според изследователския екип, провел проучването, било очаквано, че сателитните радиокомуникации ще бъдат криптирани, за да се предотврати всеки злонамерен пробив до потока информация. Оказало се, че чувствителна търговска, потребителска, корпоративна и държавна информация, са останали напълно уязвими за подслушване. Така очакванията на изследователите от Калифорнийския университет в Сан Диего и от Университета на Мериленд останали сериозно разочаровани.

Според WIRED резултатите от тяхното проучване ще имат сериозно отражение в индустрии както в САЩ, така и по света, като киберсигурност, телекомуникации, военно разузнаване.

В продължение на три години изследователите използвали сателитна приемна система, разработена от тях, на стойност 800 долара. Тя била поставена на покрива на университетска сграда в квартала „Ла Хоя“ – на 11 км от плажната ивица на крайбрежието на Тихия океан в Сан Диего. Изследователите само насочвали „чинията“ към различни спътници и после в продължение на месеци разчитали неясните, но незащитени сигнали.

Сред тях били разговори и текстови съобщения, които американските граждани си разменят в клетъчната мрежа на T-Mobile. Имало и данни от сърфирането в Wi-Fi на пътниците по време на полет, комуникации до и от критична инфраструктура, като например електроснабдителни компании и офшорни нефтени и газови платформи, и дори разменени съобщения на американски и мексикански военни и правоохранителни органи, от които става ясно къде се намират техни екипи, оборудване и съоръжения.

„Това ни шокира. Има наистина критични елементи от нашата инфраструктура, които разчитат на тази сателитна екосистема. Ние очаквахме, че всичко ще бъде криптирано“, призна Арън Шулман, професор от Калифорнийския университет в Сан Диего.

Докладът с резултатите от изследването бяха представени тази седмица на конференция на Асоциацията за изчислителна техника в Тайван, която премина под надслов „Не гледай нагоре“ – препратка към филм от 2021 г. със същото заглавие.

Изследователите предположиха, че отговарящите за киберсигурността в засегнатите индустрии са предполагали, че никой никога няма да провери и сканира всички сателити. Те просто наистина не мислеха, че някой ще погледне нагоре, оправдават ги учените.

Почти през цялата 2024 г. изследователите предупреждавали компании и агенции, чиито чувствителни данни те засекли при проучването си без особени усилия. Повечето от тях, включително T-Mobile, предприели бързи действия за криптиране на комуникационните си канали с цел защита на данните. Други компании, включително някои собственици на уязвима критична инфраструктура на територията на САЩ, все още не са взели мерки, но учените се надяват, че и те в най-скоро време ще реагират адекватно.