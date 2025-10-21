РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Асоциацията на прокурорите осъди нападението срещу колегата им Иво Илиев в „Малинова долина“

Асоциацията на прокурорите с осъждаща позиция след нападението на столичен прокурор в "Малинова долина"

От Асоциацията на прокурорите в България излязоха с осъждаща позиция по повод нападението с чук срещу прокурора от Софийската градска прокуратура Иво Илиев. Те заявяват, че такова действие срещу магистрат е недопустимо и потъпква държавността. „Подобни действия срещу магистрат грубо и неоправдано засягат честта на прокурорската професия„, подчертават от съсловната организация.

Припомняме, че Илиев беше нападнат снощи от маскиран мъж в подземния гараж на жилището си в кв. „Малинова долина“. Той е настанен в реанимацията на болница “Токуда”, като е в стабилно състояние.

В позицията си от Асоциацията отбелязват, че атаката е продължение на неспирните нападки срещу работата на отделни прокурори и срещу институцията като цяло.  

Оттам изтъкват работата на хората в държавното обвинение, като коректна и справедлива. Ето защо те се застъпват за всеки един български прокурор и са категорични, че ще отстояват правата и интересите му.

