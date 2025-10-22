Министърът на отбраната на Литва реши да подаде оставка

Министърът на отбраната на Литва Довиле Шакалиене ще подаде оставка, след като изгуби доверието на министър-председателя Инга Ругиниене и на председателя на Социалдемократическата партия Миндаукас Синкевичюс във връзка с бюджета за отбраната. Шакалиене заяви на 21 октомври, че е взела решение да се оттегли от поста, тъй като „няма други възможности за работа, когато липсва доверие“.

Разривът между двете дами е започнал след неформална среща в Министерството на отбраната на 14 октомври, организирана за инфлуенсъри от социалните мрежи. На нея участниците били информирани, че финансирането за отбрана през 2026 г. ще бъде 4.87% от БВП, което е под официалната цел на правителството от 5 процента.

Същия ден политическият анализатор Мариус Лауринавичюс написа във Facebook, че правителството „саботира отбраната на Литва“, като не осигурява обещаните 5% от БВП за военни разходи.

Блогърът по отбранителни теми Александрас Матонис също заяви, че Министерството на финансите, ръководено от управляващите социалдемократи, предлага бюджетен план, който ще намали военните разходи за 2026 г. с 500 млн. евро и ще свие финансирането с близо 2 млрд. евро до 2029 година.

Първоначално Ругиниене определи действията на министъра като „саботаж“, но по-късно ги нарече „недоразумение“. Лидерите на Социалдемократическата партия пък смятат, че Шакалиене се е опитала да повлияе на общественото мнение чрез медиите, за да притисне правителството да увеличи бюджета за отбрана.

На 15 октомври премиерът обяви, че Литва ще отдели 5.38% от БВП (около 4.79 млрд. евро) за отбрана през 2026 година. В сумата са включени 700 млн. евро от Държавния фонд за отбрана, 25 млн. евро от които ще бъдат насочени към гражданска защита, а засега неуточнена част – към проекти за военна мобилност. Което породи въпроси дали част от средствата не се отчитат като „двойна употреба“ (т.е. не само за военни цели).

Преди да подаде официално оставката си, министър Шакалиене планира да се срещне с президента Гитанас Науседа, но подчерта, че решението ѝ е окончателно. „Не виждам причини, които биха могли да променят решението ми – това е политиката“, каза тя.

В изказване преди срещата, президентът Науседа подчерта, че бюджетът за отбрана за 2026 г. е „основен приоритет за страната“ и че „всичко останало трябва да бъде оставено на заден план“. Той добави, че доверието е „много важно“, но иска да чуе гледната точка на Шакалиене и нейното виждане за бъдещето ѝ на поста.

