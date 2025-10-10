Tesla е подложена на разследване след катастрофи, свързани с функция за самоуправление

Американската агенция за безопасност на движението (NHTSA) започна ново разследване срещу Tesla след десетки инциденти, при които автомобили в режим Full Self-Driving (FSD) са преминавали на червено, навлизали в насрещното и причинявали катастрофи и наранявания.

Проверяват се 58 случая, обхващащи почти 3 милиона автомобила.

Това е поредното разследване срещу Tesla, която вече е под натиск заради други инциденти и съдебни дела, свързани с функциите Autopilot и Summon.

Експерти твърдят, че компанията трябва да спре да нарича системата си „пълно самоуправление“, тъй като все още изисква постоянен човешки контрол.

Разследването идва, докато Мъск, чието богатство се дължи отчасти на високата цена на акциите на Tesla, обещава да пусне стотици хиляди безпилотни таксита в градове из САЩ до края на следващата година. Акциите на компанията паднаха с близо 1% след новината.

