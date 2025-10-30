Депутатите приеха процедурните правила за избор на председател на ДАНС

Парламентът одобри правилата за процедурата по номиниране, изслушване и избор на председател на Държавна агенция „Национална сигурност“. Вносител е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. „За“ гласуваха 125 депутати от ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало“, „БСП-Обединена левица“, „Има такъв народ“ и двама независими народни представители. Против бяха 71 депутати от „Продължаваме промяната–Демократична България“, „Възраждане“, „Алианс за права и свободи“, „Морал, единство, чест“ и „Величие“, а трима се въздържаха.

Съгласно новите правила, Министерският съвет внася предложението за председател на ДАНС в писмена форма до вътрешната комисия в срок от седем дни след приемането на правилата. Кандидатът трябва да представи писмено съгласие, диплома за висше образование и доказателства за най-малко 12 години юридически или служебен стаж в системата за сигурност, от които поне пет на ръководна длъжност.

Предложението и документите ще бъдат публикувани на сайта на Народното събрание 14 дни преди изслушването, като до три дни преди това граждански организации и медии могат да изпращат становища и въпроси.

Всеки кандидат ще бъде проверен за принадлежност към бившата Държавна сигурност, както и за наличие на разрешение за достъп до класифицирана информация „Строго секретно“. При липса на такъв достъп, ДАНС извършва проучване в срок до 14 дни.

Изслушването ще се проведе в рамките на седем дни след приключването на проверките, а гласуването в пленарната зала ще бъде явно чрез електронната система. За избран се счита кандидат, получил повече от половината от гласовете на присъстващите депутати. Ако никой не бъде избран, ще се открива нова процедура.

Опозицията разкритикува приетите правила. Златан Златанов от „Възраждане“ заяви, че „четворната сглобка“ цели да овладее службите и да ги използва за циментиране на властта си. Партията предложи процедурата да се провежда не от вътрешната комисия, а от комисията за контрол на службите – предложението бе отхвърлено.

Не бяха приети и допълнителните искания на „Възраждане“ – кандидатът да подава декларации за финансиране от чужди организации, роднински връзки в администрацията и предишно гражданство, както и изслушването да бъде излъчвано по БНТ и БНР.

Парламентарното мнозинство отхвърли и предложението времето за задаване и отговаряне на въпроси към кандидата да бъде увеличено.