Около 90% от продажбите на тъмна бира са в периода октомври-март

Студеното време добави и тъмната бира към потребителската кошница на българите. У нас се произвеждат около 200 асортимента бира и поне още толкова марки се внасят от почти всички държави на Стария континент.

По традиция у нас има разделение на вкусовете. Лятото е за светла бира, а зимата – за тъмно пиво. Тъмните бири все още не са толкова популярни у нас. А и около 90% от продажбите на напитката в страната са именно в периода октомври – март, споделя и изпълнителният директор на Съюза на пивоварите в България Ивана Радомирова. Но младите хора със своето любопитство разширяват кръга на приятелите на тъмните бири у нас.

Вярно е, че тази напитка е с по-нестандартен вкус. Тъмното пиво е с по-сладникаво, с винен и карамелен привкус, а горчивината при него е по-мека. Има разлика и в технологията на поризводството. Бирата става по-тъмна, когато ечемикът се пече по-дълго време, а това допринася за по-богатия й и наситен вкус. Тъмното пиво се налива по-бавно, а пяната не трябва да излиза извън ръба на чашата. Това е напитка, която е разработена при по-специални условия, с по-продължително отлежаване, което дава възможност за обогатяване и омекотяване на вкуса, с типичен плътен тъмен цвят.

На пазара на бира у нас вече има много пенливи напитки – и български, и чуждестранни, както и различни опаковки и разфасовки.

А добрата новина е, че свои фабрики у нас имат световните бирени производители “Хайнекен” и “Карлсберг“. От юни 2012 г. “Каменица” АД е собственост на една от най-големите пивоварни в света – американската Molson Coors Brewing Company. Заедно с тях за вкуса на българите се конкурират и няколко независими марки: “Болярка” и “Бритос” (във Велико Търново), “Ломско пиво” (в Лом).

Тъмната бира е в портфолиото на почти всички пивоварни.

Осем марки тъмно пиво поддържат традицията да се пие у нас сега – “Болярка Тъмно”, “Stolichno Bock”, “Ариана тъмно”, “Шуменско Авторско Коледно пиво”, “Ломско Портър” ,”Ломско Амбър”, Staropramen Dark и “Бритос Black Brew”. Всяка година виждаме и промени в портфолиото на пивоварните.

“Загорка” е част от семейството на Heineken от 1994 година.

Stolichno Bock Beer

е уникално и автентично тъмно пиво, което се предлага в кен и стъклена бутилка от по 0.5 литра. То е единствената бок бира, произвеждана в България. Отличава се с тъмен червеникавокафяв цвят с гранатови отблясъци. Характерен акцент в аромата на “Столично” е силният карамел, който присъства и във вкуса заедно с нотки на кафе. Алкохолното съдържание е 6.5 процента. Бирата се сервира охладена до 5°С. Най-подходяща за поднасяне на тази бира е чашата тип “лале”, наподобяваща чаша за коняк. Три вида малц (светъл, карамел, кафе) придават на това специално тъмно пиво предизвикателен цвят, съблазнителния аромат на шоколад. То има приятно изразен плътен вкус, характерене аромат и мек послевкус.

От портфолиото на „Загорка“ е и

“Ариана Тъмно“.

С 5.5% алкохолно съдържание тази бира е създадена специално за есенно-зимния период. Тя е произведена по традиционна рецепта и се отличава с дълбок цвят на кафе и плътно тяло с фин карамален послевкус. Майсторите пивовари умело са комбинирали два вида майсторски изпечен малц от Чехия, за да постигнат качества, заслужили златни медали през годините от престижното международно изложение „Monde Selection“. Може да се намери в кен опаковка и ПВЦ 1.2 литра.

„Карлсберг Груп“ чрез дъщерната си компания „Карлсберг България“ АД притежава българските пивоварни „Шуменско“ и „Пиринско“.

„Шуменско Авторско Коледно пиво“

е тъмен лагер, с новаторски вкус, който впечатлява с мек кехлибарен цвят, плътна текстура и щипка подправки, които стоплят и въодушевяват. Всяка глътка носи вкус, по-вълнуващ от първи сняг и аромат, който те кара да вярваш в чудеса. Това пиво е с 5.3% алкохолно съдържание. То се предлага в два вида опаковки – оборотна стъклена бутилка и кен, всяка опаковка е от 0.5 литра.

Staropramen Dark

е плътна, тъмна лагер бира с изискана визия. Висококачественият хмел, наситеният тъмен цвят и галещите небцето контрастни нотки придават на тази бира характерния и завладяващ плътен вкус. Staropramen – духът на Прага. Тази бира е с 4.4% алкохолно съдържание, а на пазара се намира в кен от 0.5 л и в ПЕТ бутилка от 1 литър.

“Ломско пиво” е наследник на основаната от чешките братя Милотин и Хозман в далечната 1894 г. пивоварна в крайдунавския град Лом. Пивоварната е известна със своето

Червената бира „Ломско Амбър“

с невероятен вкус на печени малцове. Този букет от печени малцове, частица шоколад и тофи напомня като аромат на прясно изпечените бисквити на баба. С наситен, тъмен цвят на балтийски кехлибар, плътно тяло със закачливи карамелени нотки и приятна хмелена горчивина на финала. Предлага се в бутилка 500 милилитра.

“Ломско Портър” –

легендарното й тъмно пиво. То е с аромат на натурален шоколад и еспресо, вкус отначало сладък, накрая с подчертана нотка на препечена коричка домашен хляб. Произведено е от специално подбрани немски ечемичени малцове и два вида хмел от бирена мая от институт Weihenstephаn и изворна вода. Тя е с алкохолно съдържание 6% и е в стъклена бутилка от 0.5 литра.

Добре знаем, че за всеки сезон има подходящ стил пиво, отбелязват от „Болярка ВТ“ АД. По този повод от пивоварната подканят клиентите си да опитат

„Болярка Тъмно“

през студените дни. Бирата събира в себе си най-добрите качества на тъмните пива. Тя се разпознава по наситения карамелен цвят и осезаемата плътност. Характеризира се с изкусителна пяна и изтънчен аромат на карамел с нотки на кафе. Пивото е с 5% алкохолно съдържание. Опаковките са стъклена бутилка от 0.5 л, кен и РЕТ от 2 литра.

„Болярка ВТ“ е наследник на пивоварната на братя Хаджиславчеви „Великотърновско пиво“ АД. Фабриката е раздържавена чрез масова приватизация през 1997 година. „Мел инвест холдинг“ АД става мажоритарен собственик с притежаваните приблизително 90% от общия капитал. Останалите акции са разпределени между дребни акционери.

“Бритос” е най-младата българска бирена фабрика, открита през 2012 г. във Велико Търново. Тя работи с едни от най-модерните и високотехнологични съоръжения на Балканския полуостров. Името на бирата е вдъхновено от думата, с която според някои източници древните траки са наричали бирата – “бритос”.

Бритос Black Brew

е сезонното предложение на пивоварната за зимните месеци. Използваните четири вида специални малцове, всеки с изразена индивидуалност, създават характера на Black Brew, подчертано наситен тъмен лагер с отчетлив аромат на кафе, леки нотки на тъмен шоколад и бисквити, с плътна пяна. Характеризира се с лек ефирен мирис на препечено. Цветът е изразено черен, плътен и непрозрачен. В началото глътката е плътна с приятен мазен отпечатък на небцето. Вкусът е като на портър или лек статут. Липсват типично карамелени тежести. В началото е по-силна но вкусът е изветляваш, като финалът е лек и много леко сладък. Като послевкус се усеща малко препечен малц. Бирата е с 5% алкохолно съдържание. Предлага се в стъклени бутилки от по 0.33 и 0.5 л и РЕТ бутилка от 1 литър.

Температурата за дегустация и сервиране на тъмната бира

е малко по-висока от обичайната – обикновено 10 градуса или малко над тях, за да се усетят нейните качества. И, естествено, като всички напитки, съобразени със зимния вкус на потребителя, изисква по-тежки ястия и червени меса.