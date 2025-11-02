РЕГИСТРИРАЙ СЕ
В Пирин откриха мъж, обявен за изчезнал преди повече от 10 години

Пирин

Служители на Паркова дирекция „Пирин“ откриха изчезнал преди повече от 10 години мъж, съобщи БНТ. Те забелязали палатка извън обозначените зони и решили да направят проверка. След като му били поискани документи от страна на парковата охрана, мъжът станал необичайно агресивен и се наложила намесата на полицията.

Оказало се, че нарушителят е мъж от Русе, обявен за държавно и международно издирване през 2008 година, завършило без успех. През 2013 г. му бил издаден смъртен акт.

Своеобразната палатка на мъжа се намирала в район, далеч от туристическите пътеки и къщите за гости.

Росен Баненски – директор на Национален парк „Пирин“ обяви, че на мъжа ще му бъде наложена глоба за това, че е лагерувал извън обозначените места. Тя е в размер от 500 до 5000 лева. Преди това обаче Баненски ще очаква случаят да бъде разплетен и от полицията да съобщят повече подробностите.

Човекът си е жив, предполагам, че има ред и начин да получи лична карта, да се установи кой е и в същото време да си получи наказанието по административен ред„, поясни Баненски.

